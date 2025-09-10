Progression des Bourses européennes, la défense en pointe

(AOF) - Les marchés européens progressent légèrement, les investisseurs étant focalisés sur la (les) prochaine(s) baisse(s) des taux de la Fed. Ils surveilleront à 14h30 l’indice des prix à la production du mois d’août aux Etats-Unis. Les valeurs de la défense sont recherchées alors que plusieurs drones russes ont violé l’espace aérien polonais au cours d’une nouvelle attaque nocturne de la Russie contre l’Ukraine. La nomination de Sébastien Lecornu en tant que Premier ministre est un non-évènement. Vers 12h10, le CAC 40 gagne 0,41% à 7780,59 points et l’EuroStoxx50, 0,26% à 5383 points.

En Europe , Novo Nordisk (+ 3,71 %, à 351,25 couronnes danoises) a annoncé un vaste plan de rationalisation de ses activités et de réinvestissement pour la croissance. Dans le cadre de ce projet, le laboratoire pharmaceutique danois compte supprimer 9 000 postes sur un total de 78 400, dont environ 5 000 au Danemark. Ces suppressions d'emplois ont pour objectif de générer 8 milliards de couronnes danoises d'économies d'ici à la fin 2026, soit environ 1,071 milliard d'euros.

A Paris, Alstom confirme sa bonne dynamique commerciale et voit son titre progressé de 5,43%, à 20,79 euros, pour prendre la tête de l'indice SBF 120. Le spécialiste du transport ferroviaire a remporté un contrat d'un milliard d'euros aux États-Unis, qui sera enregistré au deuxième trimestre de l'exercice fiscal 2025-2026. La " visibilité est solide sur le carnet de commandes du deuxième trimestre, portée par une bonne dynamique en Amérique du Nord ", avait déclaré le directeur général d'Alstom, Henri Poupart-Lafarge, lors de la publication fin juillet des résultats du premier trimestre, clos fin juin.

TFF Group (- 6,92 %, à 16,15 euros) est victime de lourds dégagements après la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel en forte baisse et de perspectives décevantes. Au premier trimestre de l'exercice 2025-2026, le numéro un mondial des métiers du bois pour l'élevage des vins et alcools a généré des revenus de 89,4 millions d'euros, en baisse de 24,3 % à données constantes et de 26,5 % en données publiées. La société explique qu'elle évolue depuis plusieurs mois sur des marchés marqués par des ralentissements et un fort attentisme.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'actualité macro-économique du jour sera exclusivement américaine avec à 14h30, les prix à la production du mois d'août, à 16h, les stocks des grossistes en juillet et à 16h30 l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole.

A la mi-séance, l'euro grappille 0,03% à 1,1714 dollar.