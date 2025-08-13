 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
ProFrac s'effondre à la suite d'une levée de fonds de 75 millions de dollars à prix fortement décoté
information fournie par Reuters 13/08/2025 à 11:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 août -

** Les actions de la société de services pétroliers ProFrac Holding Corp ACDC.O ont baissé de 27,2 % en début de marché à 4,60 $, soit un plus bas de trois mois, après l'annonce d'un prix de 75 millions de dollars pour l'offre

** ACDC, société basée au Texas, annonce ce mercredi () 18,75 millions d'actions à 4 $, soit une décote de 36,7 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Les fondateurs d'ACDC, Dan Wilks et Farris Wilks, ont indiqué qu'ils souhaitaient acheter jusqu'à 20 millions de dollars d'actions dans le cadre de l'offre, selon le prospectus ()

** La société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre pour rembourser les emprunts contractés dans le cadre de sa ligne de crédit renouvelable, pour saisir des opportunités d'investissement potentielles, pour le fonds de roulement et pour d'autres objectifs généraux

** JP Morgan et Piper Sandler sont les teneurs de livre conjoints

** Avec ~160,28 millions d'actions en circulation, la société a une capitalisation boursière de 1 milliard de dollars

** Jusqu'à la clôture de mardi, les actions d'ACDC ont perdu ~19 % depuis le début de l'année

** 3 des 5 analystes estiment que l'action doit être conservée et 2 estiment qu'elle doit être vendue, selon LSEG; le prix médian est de 7,25 $

Valeurs associées

JPMORGAN CHASE
292,780 USD NYSE +1,04%
PROFRAC HLDG RG-A
6,3200 USD NASDAQ +3,78%
PROFRAC HLDG RG-A
25,3600 USD NASDAQ +14,86%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 13/08/2025 à 11:48:46.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

