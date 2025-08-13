ProFrac s'effondre à la suite d'une levée de fonds de 75 millions de dollars à prix fortement décoté

13 août -

** Les actions de la société de services pétroliers ProFrac Holding Corp ACDC.O ont baissé de 27,2 % en début de marché à 4,60 $, soit un plus bas de trois mois, après l'annonce d'un prix de 75 millions de dollars pour l'offre

** ACDC, société basée au Texas, annonce ce mercredi () 18,75 millions d'actions à 4 $, soit une décote de 36,7 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Les fondateurs d'ACDC, Dan Wilks et Farris Wilks, ont indiqué qu'ils souhaitaient acheter jusqu'à 20 millions de dollars d'actions dans le cadre de l'offre, selon le prospectus ()

** La société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre pour rembourser les emprunts contractés dans le cadre de sa ligne de crédit renouvelable, pour saisir des opportunités d'investissement potentielles, pour le fonds de roulement et pour d'autres objectifs généraux

** JP Morgan et Piper Sandler sont les teneurs de livre conjoints

** Avec ~160,28 millions d'actions en circulation, la société a une capitalisation boursière de 1 milliard de dollars

** Jusqu'à la clôture de mardi, les actions d'ACDC ont perdu ~19 % depuis le début de l'année

** 3 des 5 analystes estiment que l'action doit être conservée et 2 estiment qu'elle doit être vendue, selon LSEG; le prix médian est de 7,25 $