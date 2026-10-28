PRODWAYS : Prodways Group franchit une nouvelle étape dans sa stratégie avec un accord de cession de l'activité Matières

28 octobre 2026 à 8h

A l'issue d'un processus de vente concurrentiel, Prodways Group annonce avoir signé un accord en vue de la cession de son activité Matières, portée par sa filiale DeltaMed, avec un groupe spécialisé dans le secteur dentaire. L'accord prévoit un prix de cession de 10,25 M€ pour 100 % des titres de DeltaMed. Cette opération constitue une nouvelle avancée dans la mise en œuvre de la stratégie de cession d'activités de la division Systems annoncée en 2025.

La réalisation de cette opération reste soumise à l'approbation de l'Assemblée Générale des actionnaires de Prodways Group, convoquée le 2 décembre 2026 à 14h30. L'avis de convocation à cette Assemblée Générale sera publié ce jour et sera disponible sur le site internet de la société.

DeltaMed est spécialisée dans le développement de matériaux et de procédés pour le secteur dentaire et la fabrication additive. La société travaille principalement pour de grands acteurs internationaux du secteur dentaire, son principal marché. Elle génère un EBITDA courant d'environ 1,6 M€ sur une base annuelle. Depuis le recentrage de l'activité Imprimantes sur les applications céramiques, elle présente désormais très peu de synergies avec les autres activités de Prodways Group.

Cette nouvelle étape intervient quelques mois après la cession de l'activité Software, première opération réalisée dans le cadre de cette stratégie et approuvée par l'Assemblée Générale des actionnaires. La cession de l'activité Matières poursuit ainsi la mise en œuvre de la stratégie annoncée en 2025, qui vise à matérialiser la valeur des activités de la division Systems au bénéfice des actionnaires de Prodways Group, tout en offrant à ces activités un environnement plus propice à la poursuite de leur développement.

Une partie du produit de cette cession devrait ainsi être redistribuée aux actionnaires de Prodways Group. Ce versement sera soumis à l'approbation de la prochaine Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2026.

Cette opération ouvre une nouvelle étape pour DeltaMed. En rejoignant un groupe spécialisé dans les produits et matériaux dentaires, l'activité Matières bénéficiera d'un environnement particulièrement adapté à son marché. Ce rapprochement lui offrira de nouvelles perspectives pour poursuivre son développement et exploiter pleinement ses opportunités de croissance.

À propos de Prodways Group

Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen. Le Groupe est présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS).

Prodways Group est coté sur Euronext GROWTH à Paris (FR0012613610 - ALPWG).

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