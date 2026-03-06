Prodways Group va céder son activité Software
information fournie par Zonebourse 06/03/2026 à 09:10
La société précise que cette opération s'inscrit pleinement dans sa stratégie de cession des activités de la division Systems annoncée en 2025. Sous réserve d'approbation de cette transaction, Prodways reverserait une part significative du produit de cession à ses actionnaires, selon des modalités qui seront précisées ultérieurement.
L'accord de vente prévoit un prix de cession des titres de l'activité Software de 35 millions d'euros. Cette transaction, conclue pour une valeur supérieure à la capitalisation boursière de Prodways Group lors de la dernière clôture, permet de matérialiser la valorisation de cette activité pour les actionnaires.
Valeurs associées
|0,8320 EUR
|Euronext Paris
|+55,81%
