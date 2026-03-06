(Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse, secteur de l'énergie)

Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,58% pour le Dow Jones .DJI , de 0,59% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,79% pour le Nasdaq .IXIC :

* MARVELL TECHNOLOGY MRVL.O a déclaré jeudi anticiper un chiffre d'affaires pour son exercice 2028 supérieur aux estimations, signe d'une forte demande pour les puces personnalisées et les solutions d'interconnexion utilisées dans les centres de données pour l'IA.

L'action grimpe de 12% en avant-Bourse.

* SECTEUR DE L'ENERGIE - Les valeurs liées à l'énergie, telles qu'OCCIDENTAL OXY.N NEXTDECADE NEXT.O sont en hausse dans les échanges en avant-Bourse avec la hausse des prix du pétrole.

* SECTEUR DE L'IA - Le Pentagone a officiellement désigné jeudi la start-up d'intelligence artificielle Anthropic comme présentant un risque pour la chaîne d'approvisionnement, ce qui interdit aux sous-traitants du gouvernement d'utiliser la technologie d'Anthropic dans le cadre de leurs activités pour l'armée américaine.

Cette décision fait suite à un différend qui dure depuis plusieurs mois concernant l'insistance d'Anthropic à mettre en place des mesures de sécurité jugées excessives par le Département de la défense.

* GAP GAP.N a publié jeudi une prévision de bénéfice annuel ajusté bien inférieure aux estimations, rejoignant ainsi une liste croissante d'entreprises qui mettent en garde contre la pression et l'incertitude liées aux droits de douane américains sur les importations. L'action recule de 8% en avant-Bourse.

* COSTCO WHOLESALE COST.O a publié jeudi un chiffre d'affaires et un bénéfice pour le trimestre des fêtes de fin d'année supérieurs aux attentes et a déclaré qu'il baisserait ses prix s'il recevait des remboursements suite à la décision de la Cour suprême des États-Unis d'annuler les droits de douane imposés par le président Donald Trump en avril 2025.

* SECTEUR DU VOYAGE - Le président de la commission de surveillance de la Chambre des représentants a demandé jeudi aux directeurs généraux d'UBER UBER.N , LYFT LYFT.O , EXPEDIA

EXPE.O , BOOKING BKNG.O et INSTACART CART.O de révéler s'ils utilisaient les algorithmes de surveillance des prix pour augmenter leurs marges bénéficiaires au détriment de la transparence envers les consommateurs.

