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PRODWAYS : Actualisation du calendrier des formalités post OPRA
information fournie par Actusnews 08/07/2026 à 19:10

Suite à la publication de l'avis Euronext PAR_20260707_18521_GRO du 7 juillet 2026, PRODWAYS GROUP indique que la publication par l'AMF et Euronext de l'avis de résultat de l'Offre aura lieu le 31 juillet 2026 et le règlement livraison des actions apportées à l'Offre le 4 août 2026.

Le calendrier de l'Offre est désormais le suivant :

  • 7 juillet 2026
  • Ouverture de l'Offre
  • 8 juillet 2026
  • Expiration du délai d'opposition des créanciers
  • 22 juillet 2026 après bourse
  • Communiqué sur le chiffre d'affaires sur le second trimestre
  • 28 juillet 2026
  • Clôture de l'Offre
  • 31 juillet 2026
  • Publication par l'AMF et Euronext de l'avis de résultat de l'Offre
  • 4 août 2026
  • Règlement livraison des actions apportées à l'Offre

Il est rappelé que les actionnaires de PRODWAYS GROUP qui souhaiteraient apporter leurs actions à l'Offre devront remettre un ordre de vente irrévocable au prix de l'Offre, au plus tard le jour de clôture de l'Offre :

  • auprès de leur intermédiaire financier – teneur de compte (établissement de crédit, entreprise d'investissement, etc.) pour les actionnaires détenant leurs actions sous la forme au porteur ou au nominatif administré en utilisant le modèle mis à leur disposition par cet intermédiaire ;
  • auprès d'Uptevia (1) , pour les actionnaires détenant leurs actions sous la forme nominative pure en utilisant le modèle mis à leur disposition par cet intermédiaire.

Il reviendra aux actionnaires de PRODWAYS GROUP souhaitant apporter leurs actions à l'Offre de se rapprocher de leurs intermédiaires financiers respectifs afin de se renseigner sur les éventuelles contraintes de chacun de ces intermédiaires ainsi que sur leurs procédures propres de prise en compte des ordres de vente afin d'être en mesure d'apporter leurs actions à l'Offre dans les délais impartis.

À propos de Prodways Group

Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le Groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS).

Prodways Group est cotée sur Euronext GROWTH à Paris (FR0012613610 - ALPWG).

Plus d'informations sur https://www.prodways-group.com

CONTACTS INVESTISSEURS

Hugo Soussan

Relations investisseurs

Tél : +33 (0)1 44 77 94 86 / h.soussan@prodways.com

Anne-Pauline Petureaux

Relations actionnaires

Tél : +33 (0)1 53 67 36 72 / apetureaux@actus.fr


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Information réglementée :
Informations privilégiées :
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Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/99213-cp_prodways_actualisation-calendrier-opra.pdf

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