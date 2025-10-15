PRODWAYS : Activité 3ème trimestre 2025 : 12 M EUR de revenus

Prodways Group a enregistré un chiffre d'affaires de 12 M€ au 3ème trimestre 2025, soit une diminution de 0,8 M€, correspondant à -6% par rapport au 3 ème trimestre 2024. Sur cette période, l'activité de la division Systems a progressé, principalement en raison des ventes d'imprimantes et de matières. La division Products affiche une performance inférieure à celle de l'année précédente, dans la continuité des tendances observées lors des trimestres antérieurs.

Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre et des 9 premiers mois 2025 par division

Les revenus par trimestre 2024 publiés l'an passé contenaient une erreur de comptabilisation dans la répartition des revenus entre le T3 2024 et le T4 2024. Le chiffre d'affaires du T3 2024 était de 12,7 M€ (contre 14,7 M€ publié). Le chiffre d'affaires du T4 2024 était de 14,9 M€ (contre 12,9 M€ publié). Le tableau ci-dessous présente une comparaison avec les chiffres corrigés. Un tableau récapitulatif des revenus 2024 corrigés par trimestre est disponible à la fin du communiqué.

(en millions d'euros) T3 2025 T3 2024

corrigé Variation

(%) 9 mois

2025 9 mois

2024 Variation

(%) Variation

org. (%) 1 Systems 5,8 5,6 +4% 19,4 20,3 -4% -2% Products 6,2 7,2 -14% 20,5 23,5 -13% -12% Structure & éliminations intra-groupe 0,0 0,0 n.a 0,0 -0,1 n.a n.a Chiffre d'affaires consolidé 12,0 12,7 -6% 39,9 43,8 -9% -7%

1 La différence entre la variation à périmètre courant et la variation organique correspond au changement de périmètre intervenu au 1 er trimestre 2024 (cessions de Solidscape et de Cristal)

Division Systems

La division Systems a enregistré un chiffre d'affaires de 5,8 M€, soit une croissance de 0,2 M€ par rapport au troisième trimestre 2024.

Ce trimestre, de nouvelles commandes d'imprimantes MovingLight céramique ont été passées par un acteur majeur du secteur aéronautique ; elles généreront des revenus complémentaires lors de leur livraison dans les prochains mois.

Les ventes de Matières ont progressé grâce au réapprovisionnement de plusieurs clients du secteur dentaire. Cependant, elles demeurent en retrait sur les neuf premiers mois de l'année, en raison d'un environnement concurrentiel soutenu.

L'activité Software reste stable sur la période : la hausse des ventes SaaS compense le ralentissement des ventes on premises , affectées par le climat d'incertitude en France qui freine les investissements industriels.

Division Products

La division Products a enregistré 6,2 M€ de revenus, soit une diminution de 1,0 M€ par rapport au troisième trimestre 2024, en ligne avec la tendance observée lors des trimestres précédents sous l'effet des mêmes facteurs.

L'activité Digital Manufacturing présente un niveau d'activité comparable à celui des trimestres antérieurs, qui reste inférieur à celui de l'année précédente, notamment en Allemagne, où la baisse atteint 0,7 M€. En France, les revenus sont relativement stables.

Les revenus issus de l'audiologie affichent également une diminution de 0,2 M€ par rapport à l'année précédente, principalement due à une réduction du volume des ventes auprès de clients industriels.

Objectifs 2025

La baisse des revenus constatée sur les 9 premiers mois de 2025 et le contexte économique amènent Prodways à confirmer la fourchette basse de ses objectifs 2025 révisés communiqués lors de la publication du chiffre d'affaires du 2 ème trimestre 2025 : la société vise un chiffre d'affaires de l'ordre de 55 M€ (contre 59 M€ l'an passé sur une base comparable). Dans ce contexte, la société confirme sa capacité à piloter sa performance avec agilité en mettant en place une maîtrise rigoureuse des coûts. En conséquence, Prodways Group vise toujours une amélioration du taux d'EBITDA courant.

À propos de Prodways Group

Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le Groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Prodways Group adresse un nombre important de secteurs, notamment dans le domaine médical.

Coté sur Euronext GROWTH à Paris (FR0012613610 - ALPWG), le Groupe a réalisé en 2024 un chiffre d'affaires de 59 millions d'euros.

Plus d'informations sur https://www.prodways-group.com

Annexes

Chiffre d'affaires IFRS 2024 corrigé (en millions d'euros) T1 T2 T3 T4 FY 2024 2024 2024 2024 2024 Systems 7,6 7,1 5,6 7,9 28,2 Products 8,4 7,9 7,2 7,0 30,5 Structure & éliminations intra-groupe 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 Chiffre d'affaires consolidé 16,0 15,0 12,7 14,9 58,7