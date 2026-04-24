Procter & Gamble en hausse après avoir dépassé les prévisions en matière de chiffre d'affaires et de bénéfices trimestriels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 avril - ** L'action de Procter & Gamble PG.N , valeur phare du secteur des biens de consommation, progresse de 2,5 % à 148,77 dollars en pré-ouverture

** La société a dépassé les prévisions d' en matière de chiffre d'affaires trimestriel, grâce à la forte demande pour ses produits de soins capillaires et cutanés haut de gamme

** La société annonce un chiffre d'affaires net de 21,24 milliards de dollars pour le troisième trimestre, dépassant les estimations de 20,50 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Affiche un BPA ajusté de 1,59 $ contre des estimations de 1,56 $

** La société maintient ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices pour l'exercice 2026

** La société met toutefois en garde contre une perte de 150 millions de dollars sur son bénéfice annuel due à la hausse des coûts des intrants liée au conflit au Moyen-Orient

** Prévoyant une perte de 400 millions de dollars due aux droits de douane pour l'exercice 2026

** À la clôture d'hier, PG affichait une hausse de 1,7 % depuis le début de l'année