Processa rachète Vidya Therapeutics et lève 200 millions de dollars pour financer des essais cliniques

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Processa Pharmaceuticals PCSA.O a annoncé mercredi avoir racheté la société privée Vidya Therapeutics dans le cadre d'une opération entièrement en actions, s'assurant ainsi l'accès à son principal candidat-médicament en cours de développement pour le traitement de maladies touchant le système immunitaire.

L'action de Processa, qui a également annoncé une cession d'actions visant à lever environ 200 millions de dollars, a chuté de plus de 40 % à 1,84 dollar lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse, à la suite de cette annonce.

* Processa a indiqué que ces fonds serviraient à financer le développement du VT-7208 — ce comprimé expérimental à prise unique quotidienne actuellement testé dans le traitement des allergies, des affections cutanées et de la sclérose en plaques — ainsi que l’ensemble de ses activités jusqu’au second semestre 2029.

* La société basée en Floride prévoit de lancer, au cours du second semestre 2026, des essais de phase intermédiaire portant sur les allergies alimentaires et l’urticaire chronique spontanée, une affection provoquant des éruptions cutanées récurrentes accompagnées de démangeaisons.

* Une étude sur la sclérose en plaques récidivante devrait débuter au cours du premier semestre 2027.

* Les premiers résultats de ces trois études sont attendus entre fin 2027 et fin 2028.

* Le VT-7208 a montré une activité à de faibles doses administrées une fois par jour lors d’une étude de phase précoce. Il a été globalement bien toléré, aucun effet secondaire grave n’ayant été signalé, a indiqué Processa.

* Le financement, dont la clôture est prévue le 30 juillet, permettra dans un premier temps aux investisseurs d’acquérir des actions privilégiées qui ne pourront être converties en actions ordinaires qu’après accord des actionnaires.