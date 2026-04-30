Prix des carburants : TotalEnergies annonce une "opération spéciale prix unique" pour les ponts de mai et le maintien du plafonnement "tant que la crise durera"

Les prix à la pompe pratiqués par l'énergéticien sont limités à essence à 1,99€/L pour l'essence SP95-E10, et 2,25€/L pour le gazole.

L'essence SP-95/E10 est bloqué à 1€99 le litre depuis plusieurs semaines sur le réseau TotalEnergies (illustration) ( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

En réponse aux appels à "redistribuer" ses bénéfices, TotalEnergies a annoncé jeudi 30 avril qu'il allait "maintenir son initiative de plafonnement du prix des carburants dans l'ensemble de ses stations-service en France, "tant que la crise au Moyen-Orient durera".

"Dans un contexte où le prix du pétrole s'apprécie jour après jour, le niveau des plafonnements en vigueur depuis le 8 avril (essence à 1,99 euro/L ; diesel à 2,25 euros/L) sont maintenus pour le mois de mai", a précisé le groupe dans un communiqué. La veille, le géant français des hydrocarbures avait déjà répondu au Premier ministre Sébastien Lecornu : "Nous redistribuons nos profits" par le plafonnement, avait lancé la direction de l'énergéticien.

2,09€ le litre de gazole au maximum pendant les ponts de mai

Le groupe annonce également "une opération spéciale prix unique pour les ponts du 1er mai, du 8 mai et de l'Ascension, avec un prix de l'essence de 1,99€/L et un prix du diesel à 2,09€/L sur l'ensemble de son réseau hexagonal".

Ces annonces surviennent au lendemain de la publication des résultats trimestriels du groupe, qui a profité à plein de la flambée des prix du pétrole provoquée par la guerre au Moyen-Orient, engrangeant un bénéfice net de 5,8 milliards de dollars au premier trimestre (4,96 milliards d'euros), en hausse de 51% sur un an, représentant un doublement par rapport au dernier trimestre 2025.

Dans la foulée de la publication de ces résultats, qui ont suscité des réactions ulcérées de la gauche et des ONG, le Premier ministre Sébastien Lecornu avait appelé jeudi le groupe à "se positionner d'une manière ou d'une autre sur une manière de redistribuer" ses résultats exceptionnels. TotalEnergies avait rétorqué qu'il contribuait déjà, avec cette politique de plafonnement en faveur du pouvoir d'achat des automobilistes, qui existe depuis février 2023.