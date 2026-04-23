Privatisation de TAP Air Portugal: Air France-KLM et Lufthansa invités à déposer des offres contraignantes

Un avion de la compagnie TAP Air Portugal le 2 avril 2026 ( AFP / HENRIQUE CASINHAS )

Les groupes Air France-KLM et Lufthansa ont été retenus pour la phase suivante de la privatisation de TAP Air Portugal, et sont invités à soumettre des offres contraignantes, a annoncé jeudi le gouvernement portugais à l'issue d'un conseil des ministres.

Air France-KLM et Lufthansa disposent de trois mois pour remettre leurs offres dans le cadre de la cession d'une participation pouvant atteindre 49,9% du capital, dont 5% pourront être réservés aux salariés.

"Deux des trois plus grandes compagnies aériennes européennes (...) sont en lice, ce qui montre la capacité d'attraction de l’entreprise, mais aussi du pays", s'est félicité le ministre des Finances Joaquim Miranda Sarmento.

Une décision finale pourrait intervenir "entre fin août, début septembre", a précisé de son côté le ministre des Infrastructures, Miguel Pinto Luz.

Les deux offres "sont très équivalentes" et "très alignées" avec "les exigences stratégiques imposées par le gouvernement", a-t-il estimé.

Air France-KLM et Lufthansa avaient été les seuls groupes aériens à remettre, le 2 avril dernier, des offres non contraignantes auprès de Parpublica, l'agence chargée de la gestion des participations de l'État portugais.

Le groupe IAG, maison mère de British Airways et Iberia, qui avait également manifesté son intérêt pour une entrée au capital de TAP, avait finalement renoncé.

Renationalisée en urgence en 2020 afin de faire face aux conséquences de la pandémie de Covid-19, la compagnie portugaise avait alors bénéficié d'une injection de 3,2 milliards d'euros de fonds publics, en échange d'un plan de restructuration.

Les deux compagnies ont aussitôt réagi. Air France-KLM "confirme son intérêt fort et continu pour TAP", a dit le transporteur français, qui souhaite faire de Lisbonne "le hub unique du groupe en Europe du Sud" et renforcer les liaisons au départ d'autres villes du pays comme Porto.

"Une telle opération serait au bénéfice de TAP, de ses employés et du Portugal dans son ensemble", poursuit le groupe.

De son côté, Lufthansa a également salué cette décision réaffirmant "son vif intérêt" pour TAP.

Nous "sommes convaincus de pouvoir proposer une offre attractive et compétitive" a indiqué Lufthansa dans un communiqué, mettant en avant "la position géographique de Lisbonne" qui permettra "de développer des liaisons stratégiques et soutenir une croissance durable à long terme".

Sur le plan financier, la compagnie portugaise a vu son bénéfice net plonger l'an dernier de plus de 92% sur un an, pour s'établir à 4,1 millions d'euros, un recul qu'elle attribue principalement à un effet fiscal.

Son chiffre d'affaires a toutefois progressé de 1,2% à 4,3 milliards d'euros, porté par la vente des billets et les activités de maintenance.

La compagnie compte quelque 7.700 salariés, dont 1.200 pilotes, et une centaine d'avions Airbus.