Nexity maintient ses perspectives malgré un chiffre d'affaires en recul au 1T

( AFP / LUDOVIC MARIN )

Le promoteur immobilier Nexity a commencé l'année 2026 avec des réservations de logements en hausse au premier trimestre, une première depuis 2024, malgré un chiffre d'affaires en recul, conséquence des baisses de réservations des trois dernières années, a-t-il annoncé jeudi.

Avec près de 1.500 réservations de logements au premier trimestre, en hausse de 1% sur un an, principalement dans des zones tendues, le groupe s'est félicité d'un bon démarrage, confirmant ses perspectives d'amélioration de la rentabilité opérationnelle et de la baisse de l'endettement pour 2026.

Le chiffre d'affaires de l'aménagement et de la promotion ressort en baisse à 518 millions d'euros, et 513 millions (-13%) selon le périmètre du "New Nexity", qui exclut les activités internationales et celles cédées.

Cette baisse s'explique par la prise en compte des réservations passées qui étaient en baisse.

"Le chiffre d'affaires n'est pas le reflet de l'activité commerciale de ce premier trimestre et ce premier trimestre ne raconte pas l'année. Ces résultats confirment la pertinence du modèle +New Nexity+ avec une offre commerciale bien positionnée", a commenté Pierre-Henry Pouchelon, directeur général adjoint chargé des finances.

Les réservations à destination des primo-accédants sont en légère baisse, ce qui s'explique par le fait que les grands programmes à destination de ces clientèles seront lancés à partir du 2e trimestre.

Les logements réservés par des investisseurs sont en hausse, notamment grâce au nouveau dispositif Jeanbrun d'aide à l'investissement locatif.

Les ventes en blocs de logements à des investisseurs sont "en très forte hausse" à +38% par rapport au premier trimestre 2025.

"Avec 5.100 lots notre offre commerciale est parfaitement adaptée à la taille du marché", a précisé M. Pouchelon, évoquant un écoulement en cinq mois, niveau d'avant la crise, ce qui est "très inférieur à la moyenne de marché".

Concernant le contexte géopolitique, le groupe n'observe pas d'impact significatif sur les chiffres présentés, avec des taux d'intérêt des crédits immobiliers qui ont "faiblement évolué" ainsi qu'un "effet protecteur" du PTZ (prêt à taux zéro) sur les primo-accédants.

"La progression du consensus politique autour des enjeux du logement, illustrée notamment par les mesures prises début 2026 en faveur de l’investissement locatif et par l’atténuation des ponctions envisagées sur le logement social, favorisent l’émergence d’un environnement plus porteur sur le sujet du logement", a estimé Véronique Bédague, PDG du groupe, citée dans un communiqué.