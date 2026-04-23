Groupe ADP signe des accords pour céder 7,3% de GAL à GMR Group

55ème Salon de l'Aéronautique et de l'Espace à l'aéroport du Bourget près de Paris

Groupe ADP a ‌annoncé jeudi avoir signé des accords avec GMR ​Group portant sur la cession de titres représentant jusqu'à 7,3% du capital de GMR Airports Ltd (GAL), pour une ​trésorerie estimée à 924 millions d'euros.

L'opérateur des aéroports d'Orly et de ​Roissy-Charles-De-Gaulle proposera par ailleurs un ⁠dividende complémentaire de 0,8 euro par action au ‌titre de l'exercice 2025, selon un communiqué.

Le communiqué précise que 3,4% des actions de ​GAL ont déjà ‌été cédées pour 256 millions d'euros. D'après ⁠les accords signés, une autre part de 3,9% de GAL peut être cédée par Groupe ADP à ⁠GMR Group ‌d'ici le 30 avril 2027 au plus ⁠tard, pour un montant estimé à 285 millions ‌d'euros.

Enfin, le rachat anticipé par GMR Group ⁠des obligations convertibles FCCBs émises par GAL ⁠et actuellement détenues ‌par ADP interviendra au plus tard le 31 mars ​2027 pour un montant ‌nominal de 301 millions d'euros.

L'impact de l'opération sur le résultat net (part ​du groupe) sera exclu du calcul du dividende dit "ordinaire" pour les exercices 2026 et 2027, ⁠souligne le communiqué.

La trésorerie générée servira au désendettement du groupe à court terme, ainsi qu'à la rémunération des actionnaires par le versement d'un dividende complémentaire dès l'année 2026, ajoute le communiqué.

(Rédigé par Etienne Breban, édité ​par Augustin Turpin)