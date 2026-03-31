Private Corner : Vincent Archimbaud nommé directeur du développement Europe

(AOF) - Private Corner, société de gestion digitale française dédiée aux actifs non cotés pour les professionnels de la gestion privée, franchit une nouvelle étape dans son développement européen. Après une année 2025 marquée par une dynamique de croissance particulièrement forte et le dépassement du milliard de collecte, la société annonce l’arrivée de Vincent Archimbaud au poste de directeur du développement Europe. Sa feuille de route : apporter à Private Corner une vision stratégique pour accélérer son déploiement européen et renforcer ses partenariats clés.

Fort de plus de 25 ans d'expérience dans l'asset management et la distribution institutionnelle et wholesale en Europe, Vincent Archimbaud a occupé des fonctions clés au sein d'acteurs internationaux de premier plan.

Il débute en structurant et dirigeant un pôle dédié aux conseillers en gestion de patrimoine chez SG Asset Management (2001-2003), avant de rejoindre Axa IM (2003-2006) où il contribue au développement de la distribution externe.

Diplômé de l'ESC Bordeaux, il poursuit sa trajectoire chez Lyxor AM (2006-2010) en tant que responsable des ventes France, puis chez Goldman Sachs (2010-2011) et Citigroup Global Markets (2011-2014) où il développe la distribution de fonds UCITS et multi-actifs auprès d'une clientèle institutionnelle et de gestion privée.

En 2014, il rejoint Lombard Odier IM en tant que directeur de la distribution pour la France, la Belgique, le Luxembourg et Monaco. Il y développe des partenariats durables avec des acteurs majeurs de la gestion de fortune.

En 2021, il devient managing director, head of wholesale Europe chez Tikehau Capital, où il pilotait la stratégie de distribution wholesale à l'échelle européenne et contribuait activement à la structuration et à la diffusion de solutions de marchés privés auprès de la clientèle patrimoniale.