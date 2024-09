Private Corner lance un fonds dédié à la décarbonation de l’économie

(AOF) - Private Corner, société de gestion digitale française dédiée aux actifs privés, élargit son offre et lance un fonds nourricier de Tikehau Decarbonization Fund II, le deuxième millésime de la stratégie de private equity dédiée à la décarbonation géré par Tikehau Capital, groupe mondial de gestion d’actifs alternatifs. L’occasion pour la clientèle privée, à travers leurs conseillers financiers, d’investir dans un véhicule qui vise à financer des entreprises qui contribuent à la décarbonation de l’économie et à la réduction de l’impact du changement climatique.

Avec le nouveau fonds nourricier géré par Private Corner, Tikehau Decarbonization Fund II - Feeder, les investisseurs privés, à travers leurs conseillers en gestion de patrimoine et de fortune, pourront investir, à partir de 100 000 euros, dans un fonds participant à la décarbonation de l'économie.

Ce Feeder agrège les souscriptions d'investisseurs privés (personnes physiques et morales) dans un véhicule dédié, structuré sous forme de FPCI, qui investira directement dans le fonds cible sous-jacent Tikehau Decarbonization Fund II. Il est catégorisé Article 9 SFDR.

Tikehau Decarbonization Fund II - Feeder répond à la stratégie éprouvée de Private Corner de se positionner sur le segment du mid et de l'upper mid-market. La stratégie du fonds maître a pour objectif d'adopter une approche disciplinée et se concentre sur 4 verticales principales : efficacité énergétique, électrification, énergie & solutions bas carbone et adaptation climatique. Le portefeuille du fonds maître devrait comprendre 15 à 20 sociétés majoritairement européennes avec des tickets d'investissement compris entre 100 et 200 millions d'euros.

Avec cette nouvelle stratégie, Private Corner permet aux investisseurs d'investir, par l'intermédiaire de ce nouveau fonds nourricier, dans des sociétés dont les produits et/ou services permettent de contribuer au processus général de décarbonation de l'économie mondiale et de réduire l'impact du changement climatique.