 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Sommet Trump/Poutine: Macron appelle à la vigilance et à maintenir la pression sur Moscou
information fournie par AFP 16/08/2025 à 12:33

Le président Emmanuel Macron le 13 août 2025 à Bormes-les-Mimosas, dans le Var ( POOL / PHILIPPE MAGONI )

Le président Emmanuel Macron le 13 août 2025 à Bormes-les-Mimosas, dans le Var ( POOL / PHILIPPE MAGONI )

Le président français Emmanuel Macron a appelé samedi à maintenir "la pression" sur la Russie tant "qu'une paix solide et durable respectueuse des droits de l'Ukraine n'a pas été conclue".

Dans un message posté sur X après les différents contacts diplomatiques consécutifs au sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska, Emmanuel Macron a également jugé "essentiel de tirer toutes les leçons de ces 30 dernières années, et en particulier de la propension bien établie de la Russie à ne pas tenir ses propres engagements".

"Il est indispensable de continuer à soutenir l'Ukraine et de faire pression sur la Russie tant que sa guerre d'agression se poursuit et qu'une paix solide et durable respectueuse des droits de l'Ukraine n'a pas été conclue", a-t-il écrit, en précisant que les leaders européens avaient poursuivi leurs échanges après leurs discussions avec le président américain Donald Trump samedi matin.

Dans ce message, le président français salue également "la disponibilité des États-Unis" à contribuer aux garanties de sécurité pour l'Ukraine qui devront accompagner tout accord de paix.

"Nous y travaillerons avec eux et avec tous nos partenaires de la Coalition des volontaires, avec qui nous nous réunirons prochainement à nouveau, pour avancer de manière concrète", a-t-il précisé.

Donald Trump a rendu compte aux Européens tôt samedi matin du contenu de ses discussions avec le président russe. Le président des Etats-Unis a fait savoir dans un message sur son réseau social Truth Social qu'il privilégiait désormais un accord de paix permettant de mettre fin à la guerre sans passer par l'étape d'un cessez-le-feu.

Guerre en Ukraine
Emmanuel Macron
Donald Trump
Vladimir Poutine
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

2 commentaires

  • 13:05

    Bah ! Si les US et la Russie font un "deal" sur le dos de l'Ukraine, son intégrité territoriale, ses enfants déportés par les Russes et l'impasse sur les crimes de guerre documentés à Bucha et ailleurs ce sera une tache indélébile sur l'image de l'Amérique " pays des gens libres et des braves" mais pas la paix ....

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank