Un mineur de 16 ans tué par balle près d'Orléans
information fournie par AFP 16/08/2025 à 12:16

Un mineur âgé de 16 ans a été tué par balle dans la nuit de vendredi à samedi sur la voie publique à Fleury-les-Aubrais, dans la banlieue d'Orléans ( AFP / LOIC VENANCE )

Un mineur âgé de 16 ans a été tué par balle dans la nuit de vendredi à samedi sur la voie publique à Fleury-les-Aubrais, dans la banlieue d'Orléans (Loiret), a-t-on appris de source policière.

Les policiers avaient été appelés vers 02h25 pour un adolescent grièvement blessé par balle au thorax dans la rue. Malgré l'intervention des secours, la victime a succombé à ses blessures, a indiqué cette source.

Selon des témoins, le tireur serait un homme ayant ouvert le feu avec une arme de poing sur un groupe qui tournait autour de véhicules garés à proximité dans cette zone résidentielle, puis aurait pris la fuite.

Sollicité par l'AFP pour préciser les circonstances de cet homicide, le parquet d'Orléans n'avait pas répondu à la mi-journée.

