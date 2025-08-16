 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Corps retrouvés dans la Seine: une deuxième enquête pour homicide ouverte
information fournie par AFP 16/08/2025 à 12:33

La Seine à Choisy-le-Roi le 14 août 2025, le lendemain de la découverte de quatre corps dans le fleuve ( AFP / Bertrand GUAY )

Une deuxième enquête pour homicide a été ouverte concernant un des quatre cadavres retrouvés dans la Seine à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne) après des examens plus poussés qui ont révélé des traces de violences sur un autre corps, a indiqué samedi le parquet de Créteil.

Des scanners pratiqués sur les quatre cadavres ont permis "d'apprendre qu'un deuxième corps présentait des lésions de violences", indique le ministère public dans un communiqué.

Mercredi, un corps flottant dans la Seine avait été repéré par un passant près du pont de Choisy, qui relie cette ville de banlieue à Créteil.

En inspectant la zone, les sapeurs-pompiers et les forces de l'ordre avait découvert trois autres corps immergés.

"La découverte de quatre corps immergés dans la Seine dans un périmètre restreint pourrait s'expliquer par la configuration du fleuve à cet endroit", précise le parquet dans son communiqué.

Le fleuve coule plus lentement à ce niveau, ce qui accroit les risques de noyade mais pourrait également expliquer que des corps noyés en amont soient charriés par le courant jusqu'à cette zone, estime une source proche du dossier qui n'exclut aucune hypothèse.

Un premier corps, resté immergé moins longtemps, est désormais identifié. Il s'agit d'"un homme, âgé d'une quarantaine d'années et domicilié dans le Val-de-Marne".

Dès jeudi, "des lésions de violences ont conduit à retenir l'hypothèse d'un décès d'origine criminelle" et une enquête pour homicide volontaire avait été confiée à la brigade criminelle de la police judiciaire parisienne.

Quant aux trois autres cadavres, y compris celui pour lequel la deuxième enquête a été ouverte, "eu égard à l'état très dégradé des corps retrouvés, du fait de leur immersion dans l'eau, il était seulement possible de déterminer que les défunts étaient trois hommes, adultes, sans plus de précision".

"De nombreux examens techniques (notamment médico-légaux) et investigations sont en cours afin notamment d’établir l'identité des trois défunts non identifiés, mais aussi les circonstances et la date de décès de l'ensemble des corps retrouvés", ajoute le ministère public.

