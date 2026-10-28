Prises de risques limitées à Wall Street avant la Fed

Globalement bien orientés hier, les indices américains se montrent prudents. Après deux heures de cotations, la couleur dominante est le vert, mais le Nasdaq 100 ne progresse que de 0,08%, là où le S&P 500 avance de 0,12% et le Dow Jones de 0,17%.

Plusieurs rendez-vous d'importance sont programmés outre-Atlantique. Le principal est attendu à 19h (heure française) avec la décision de la Réserve fédérale américaine sur sa politique monétaire.

Selon le FedWatch Tool de CME Group, une très large majorité des intervenants (90,6%) table sur un statu quo sur les taux. Ils ne sont que 9,4% à envisager un relèvement de ces derniers d'un quart de point, dans une fourchette comprise entre 4 et 4,25%.

Les autres rendez-vous concernent les publications trimestrielles d'entreprises. Ce soir, après la clôture de Wall Street, deux des "Sept Magnifiques" dévoileront leurs résultats (Alphabet et Amazon).

En attendant, les investisseurs se concentrent sur le reste de l'actualité.

GE Healthcare a dévoilé des comptes trimestriels supérieurs à ses propres attentes et s'est permis de relever ses objectifs financiers annuels. Le titre progresse de plus de 7%.

Eli Lilly ( 0,63%) a dévoilé des résultats positifs de phase 3 lors d'un essai évaluant son Retratrutide face à l'Ozempic de son concurrent Novo Nordisk. La molécule expérimentale d'Eli Lilly a atteint son critère d'évaluation principal ainsi que tous ses critères secondaires clés, surclassant la dose maximale autorisée d'Ozempic tant sur le plan glycémique que pondéral.

Boeing poursuit son repli (-1,15%) au lendemain d'une chute de 10,69%. Hier, les investisseurs ont sanctionné les nouveaux retards dans la montée en cadence du 737 MAX et leurs conséquences sur la génération de trésorerie. Depuis, Citigroup a malgré tout confirmé son conseil à l'achat, avec une cible de cours de 260 dollars.

Lockheed Martin recule de 0,13%, à Wall Street. Une semaine après la présentation de résultats encourageants, Bernstein a relevé son objectif de cours sur le titre de 564 à 633 dollars en maintenant son avis à "performance de marché".

Abbott ( 0,41%) a annoncé avoir reçu l'approbation des autorités sanitaires américaines pour son dispositif d'occlusion Amplatzer Paraclose PVL. Présenté par l'entreprise comme le premier et unique système transcathéter spécifiquement conçu et approuvé aux Etats-Unis pour traiter les fuites paravalvulaires (PVL), il offre une alternative mini-invasive à une nouvelle chirurgie à coeur ouvert.

Wendy's flambe de 14,41%, suite à l'officialisation d'une offre publique de rachat de la part de Trian Fund Management, le fonds d'investissement de l'investisseur activiste Nelson Peltz, qui compte retirer la chaîne de restauration rapide de la cote.

Dans l'actualité macro-économique

Au niveau des statistiques, le déficit commercial américain s'est creusé en septembre selon des données préliminaires alors qu'une légère amélioration était espérée. Il s'est installé à -134,9 milliards de dollars, contre un précédent à -132,07 et des attentes à -130,40 milliards. Dans le détail, les exportations de biens ont atteint 209,2 milliards de dollars en septembre, soit une augmentation de 5,3 milliards par rapport à août. Les importations de biens se sont élevées à 344,1 milliards de dollars, en progression de 8,1 milliards sur un mois.

En parallèle, les stocks des grossistes ont augmenté de 0,6%, contre une prévision à 0,5%.

Enfin, les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 410,6 millions de barils lors de la semaine du 19 octobre, signalant un repli de 1,9 million de barils par rapport à la semaine précédente. Les analystes ont de quoi être surpris : ils tablaient sur une hausse des stocks de l'ordre de 800 000 barils.

Sur le marché des devises, l'euro est en très légère hausse face au billet vert ( 0,03%) et se négocie contre 1,1129 dollar, restant sur des niveaux inédits depuis mai 2025. Selon Ion Jauregui, analyste chez ActivTrades, l'euro est "sous la pression des inquiétudes budgétaires de la France et d'un billet vert plus ferme, avant les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne cette semaine".