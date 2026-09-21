Priority Technology va être privatisée dans le cadre d'une opération de 1,6 milliard de dollars menée par son directeur général

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Priority Technology Holdings

PRTH.O , fournisseur de solutions de paiement et de services bancaires, a annoncé lundi avoir accepté d'être privatisée par un groupe dirigé par son président-directeur général, Thomas Priore, dans le cadre d'une opération évaluée à environ 1,6 milliard de dollars.

* Le groupe versera 8,05 dollars en espèces par action pour les titres qu’il ne détient pas encore, ce qui représente une prime de 65 % par rapport au cours de l’action avant l’annonce de la proposition initiale en novembre 2025.

* Le prix convenu est supérieur de plus de 30 % à l’offre initiale de Thomas Priore, comprise entre 6 et 6,15 dollars par action.

* Des fonds gérés par Searchlight Capital Partners se sont engagés à apporter des fonds propres pour cette acquisition.

* La transaction a été recommandée à l'unanimité par un comité spécial composé d'administrateurs indépendants, à l'issue d'un examen mené avec ses conseillers juridiques et financiers.

* L’accord prévoit une indemnité de résiliation de 15,75 millions de dollars pour Priority et une indemnité de résiliation inversée de 35,25 millions de dollars à la charge de l’acquéreur.

* La transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2027.