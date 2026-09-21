 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Priority Technology va être privatisée dans le cadre d'une opération de 1,6 milliard de dollars menée par son directeur général
information fournie par Reuters 21/09/2026 à 14:28
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Priority Technology Holdings

PRTH.O , fournisseur de solutions de paiement et de services bancaires, a annoncé lundi avoir accepté d'être privatisée par un groupe dirigé par son président-directeur général, Thomas Priore, dans le cadre d'une opération évaluée à environ 1,6 milliard de dollars.

* Le groupe versera 8,05 dollars en espèces par action pour les titres qu’il ne détient pas encore, ce qui représente une prime de 65 % par rapport au cours de l’action avant l’annonce de la proposition initiale en novembre 2025.

* Le prix convenu est supérieur de plus de 30 % à l’offre initiale de Thomas Priore, comprise entre 6 et 6,15 dollars par action.

* Des fonds gérés par Searchlight Capital Partners se sont engagés à apporter des fonds propres pour cette acquisition.

* La transaction a été recommandée à l'unanimité par un comité spécial composé d'administrateurs indépendants, à l'issue d'un examen mené avec ses conseillers juridiques et financiers.

* L’accord prévoit une indemnité de résiliation de 15,75 millions de dollars pour Priority et une indemnité de résiliation inversée de 35,25 millions de dollars à la charge de l’acquéreur.

* La transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2027.

Fusions / Acquisitions
Privatisation

Valeurs associées

PRIORITY TECH HL
7,8000 USD NASDAQ +33,79%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
99,96 -3,97%
CAC 40
8 138,94 +0,92%
SOITEC
154,85 +9,82%
TOTALENERGIES
78,56 -0,96%
Or
4 340,88 -0,89%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank