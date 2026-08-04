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PRÉVISIONS : McDonald's devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires
information fournie par Reuters 04/08/2026 à 11:00
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprise de l'article « BUZZ » de lundi, sans modification du texte)

4 août - ** L'action McDonald's ( MCD.N ) recule de 1,6% à 266,36 dollars avant la publication de ses résultats trimestriels, attendue mardi avant l'ouverture des marchés

** MCD devrait afficher une hausse d'environ 3,9% de son BPA ajusté, à 3,32 $, tandis que le chiffre d'affaires devrait progresser d'environ 4,2% à 7,13 milliards de dollars

** Le chiffre d'affaires de MCD a atteint ou dépassé les prévisions à quatre reprises au cours des huit derniers trimestres, tandis que le BPA ajusté a atteint ou dépassé les prévisions à six reprises sur la même période ** Sur les 37 analystes qui couvrent MCD, la répartition des recommandations est la suivante: 21 "achat fort" ou "achat", 15 "conserver" et 1 "vendre", selon les données de LSEG ** MCD affiche une baisse de 12,9% par rapport à l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI , qui a progressé d'environ 11%

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DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
53 178,41 Pts Index Ex +1,32%
MCDONALD'S
265,260 USD NYSE -1,98%
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