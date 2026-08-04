PRÉVISIONS : le chiffre d'affaires de Merck devrait progresser au deuxième trimestre, mais un accord pèsera sur le résultat net

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprise d'un article initialement publié lundi, sans modification du texte)

4 août - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Merck & Co

MRK.N a reculé de 1,9 % lors de la dernière séance, dans l'attente de la publication de ses résultats trimestriels prévue mardi avant l'ouverture du marché

** Wall Street s'attend à ce que MRK, éditeur du Keytruda, traitement anticancéreux par immunothérapie à succès, annonce au deuxième trimestre une perte ajustée par action de 0,27 $, contre un bénéfice par action de 2,19 $ au même trimestre de l'année précédente, pour un chiffre d'affaires de 16,36 milliards de dollars, en hausse d'environ 3,5 % par rapport aux 15,81 milliards de dollars enregistrés il y a un an – données LSEG ** Les résultats devraient inclure une charge d’environ 2,35 dollars par action liée à la finalisation par MRK de l’acquisition de la société de biotechnologie Terns Pharma, annoncée en mars pour un montant de 6,7 milliards de dollars, alors que l’entreprise cherche à renforcer son portefeuille de produits anticancéreux avant l’expiration du brevet du Keytruda plus tard dans la décennie.

** Au cours des huit derniers trimestres, le chiffre d’affaires de MRK a dépassé les prévisions des analystes à sept reprises, tandis que le BPA a dépassé les prévisions à chaque fois

** Le titre s'échangeait dernièrement à 127,76 dollars contre un objectif de cours médian de 137 dollars, selon les données compilées par LSEG, qui recense 32 recommandations d'analystes: huit « achat fort », 14 « achat » et 10 « conserver »

** Depuis le début de l’année, l’action a progressé d’environ 21 %, contre une hausse d’environ 11 % pour l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI et d’environ 5 % pour l’indice S&P 500 du secteur de la santé .SPXHC

** Les options sur MRK laissent entrevoir une variation de 4,9 % du cours de l’action, à la hausse comme à la baisse, d’ici vendredi, selon les données de Trade Alert; le titre a enregistré une variation moyenne de 3,6 % le jour de la publication des résultats au cours des huit derniers trimestres