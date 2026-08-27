PRÉVISIONS : le bénéfice par action et le chiffre d'affaires de Workday au deuxième trimestre devraient progresser en glissement annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 août - ** L'action Workday Inc WDAY.O a progressé de 1,5 % jeudi, dans l'attente de la publication de ses résultats trimestriels prévue après la clôture du marché

** Selon LSEG, le fournisseur de logiciels de ressources humaines et de finance devrait afficher une hausse de 12 % de son chiffre d’affaires trimestriel, à 2,64 milliards de dollars, avec un BPA ajusté estimé à 2,61 dollars contre 2,21 dollars il y a un an

** Au cours des huit derniers trimestres, WDAY a à chaque fois atteint, voire dépassé, les estimations de bénéfice par action et de chiffre d’affaires ** Les investisseurs seront attentifs à tout commentaire concernant les fusions-acquisitions, suite à un récent article de Reuters faisant état de négociations en vue d’un rachat par la société de capital-investissement Silver Lake ** Au trimestre précédent, WDAY a dépassé les estimations et a réaffirmé ses prévisions de chiffre d’affaires annuel lié aux abonnements, invoquant une demande soutenue pour ses logiciels basés sur l’IA

** Le titre a reculé d’environ 10 % depuis le début de l’année, contre une hausse d’environ 14 % pour le Nasdaq

.IXIC , et s’échangeait récemment à un multiple de 16 fois les bénéfices prévisionnels, contre une médiane sectorielle de 12,1 fois

** Le dernier cours de WDAY s'établissait à 193,62 $, contre un objectif de cours médian de 182 $ selon LSEG, qui recense 43 recommandations d'analystes: 8 “achat fort”, 14 “achat”, 19 “neutre” et 2 “vente”