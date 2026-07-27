PRÉVISIONS : le bénéfice par action et le chiffre d'affaires de Sherwin-Williams devraient progresser au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 juillet - ** Lundi, l'action Sherwin-Williams SHW.N a progressé de 3,0% à 327 dollars, dans l'attente des résultats trimestriels qui seront publiés mardi avant l'ouverture de la Bourse, les investisseurs se concentrant sur la pression exercée sur les marges par les coûts des matières premières et sur l'impact des hausses de prix

** Selon LSEG, le fabricant de peinture devrait annoncer un chiffre d’affaires trimestriel en hausse de 5% à 6,60 milliards de dollars et un BPA ajusté de 3,52 dollars, contre 3,38 dollars il y a un an

** Dans son dernier rapport trimestriel, la société avait prévu une croissance de son chiffre d’affaires à un chiffre dans la moyenne, invoquant des hausses de prix destinées à compenser la hausse des coûts des matières premières due aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement

** SHW a atteint ou dépassé les estimations de BPA au cours de six des huit derniers trimestres, le dernier résultat inférieur aux prévisions remontant au deuxième trimestre 2025

** Sur les 26 analystes qui couvrent Sherwin-Williams Co, les recommandations se répartissent ainsi: 14 "achat fort" ou "achat", et 12 "conserver"

** L'objectif de cours médian, fixé à 380 dollars, est en hausse par rapport aux 378 dollars enregistrés il y a un mois

** L'action SHW affiche une hausse d'environ 1% depuis le début de l'année, contre une progression d'environ 8% pour l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI