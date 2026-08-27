PRÉVISIONS : Bénéfice par action et chiffre d'affaires d'Ulta en hausse au deuxième trimestre, mais l'action recule

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 août - ** L'action du distributeur de cosmétiques Ulta Beauty

ULTA.O a reculé de 2,1 % jeudi, dans l'attente de la publication de ses résultats du deuxième trimestre fiscal, prévue après la clôture du marché

** Selon LSEG, Wall Street s'attend à ce qu'ULTA annonce un chiffre d'affaires en hausse de 7 % en glissement annuel au deuxième trimestre, à 2,98 milliards de dollars, et un BPA ajusté de 6,19 dollars, contre 5,79 dollars au même trimestre de l'année précédente

** Au cours des huit derniers trimestres, le chiffre d'affaires d'ULTA a atteint ou dépassé les prévisions à sept reprises, le dernier résultat en deçà des attentes remontant au deuxième trimestre 2024 (-2,3 %); le BPA a dépassé les prévisions à six reprises, le dernier résultat en deçà des attentes remontant au quatrième trimestre de l'exercice 2026 ** Au cours de son dernier trimestre , ULTA a suscité une demande pour des produits haut de gamme et attiré une clientèle jeune, ce qui lui a permis de dépasser les estimations du premier trimestre et de revoir à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels ** Les actions d’Estée Lauder EL.N ont progressé de plus de 25 % depuis le 19 août, date à laquelle la société a annoncé un bénéfice annuel supérieur aux estimations. En revanche, celles de Coty COTY.N ont reculé d’environ 8 % depuis que la société a annoncé, à la même date, un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes et s’est abstenue de communiquer ses perspectives annuelles. Les actions d’Elf Beauty ELF.N ont quant à elles progressé de plus de 20 % après que la société a revu à la hausse, le 5 août, ses prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfices annuels, grâce à son expansion hors des États-Unis, où les consommateurs ont restreint leurs dépenses en raison d’une inflation persistante.

** Le titre s'est négocié pour la dernière fois à 531,59 $, contre un objectif de cours médian de 635 $, selon LSEG, qui recense 28 recommandations d'analystes: 7 « achat fort », 13 « achat », 7 « conserver » et 1 « vente »

** Depuis le début de l’année, le titre a reculé d’environ 12 %, contre une baisse d’environ 1 % pour le secteur des biens de consommation discrétionnaire de l’indice S&P 500 .SPLRCD