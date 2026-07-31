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PRÉVISION : Les bénéfices de Chevron devraient tripler grâce à la hausse des cours du pétrole
information fournie par Reuters 31/07/2026 à 11:00
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprend l'article « BUZZ » de jeudi sans modification du texte)

31 juillet - ** L'action Chevron CVX.N reste pratiquement stable à 191,96 dollars, dans l'attente de la publication de ses résultats trimestriels prévue vendredi avant l'ouverture des marchés

** CVX devrait afficher une forte croissance de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices, soutenue par la hausse des cours du pétrole liée au conflit au Moyen-Orient

** Le chiffre d'affaires devrait progresser de 38% pour atteindre environ 62 milliards de dollars, tandis que le BPA ajusté devrait plus que tripler, passant de 1,77 $ à 5,56 $, selon les données de LSEG

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé d’environ 47% depuis le début de l’année

** Sur les 27 analystes qui couvrent Chevron Corp, la répartition des recommandations est la suivante: 22 "achat fort" ou "achat", 4 "conserver" et 1 "vendre"

** L'objectif de cours médian de 218,50 $ est en légère baisse par rapport aux 220 $ enregistrés il y a un mois

** CVX affiche une hausse d’environ 26% depuis le début de l’année, contre environ 31% pour l’indice S&P 500 Énergie

.SPNY et environ 9% pour l’indice Dow Jones Industriel .DJI

Pétrole et parapétrolier

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