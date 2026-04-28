PRÉVISION : le bénéfice par action et le chiffre d'affaires de Starbucks pour le deuxième trimestre fiscal devraient progresser en glissement annuel

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28 avril - ** L'action du distributeur de café Starbucks

SBUX.O a reculé de 1 % mardi, dans l'attente de la publication de ses résultats financiers du deuxième trimestre fiscal, prévue après la clôture du marché

** Selon les dernières données de LSEG, Wall Street table sur un BPA ajusté de 0,43 $ pour SBUX au deuxième trimestre 2025, contre 0,41 $ au même trimestre de l'année précédente, pour un chiffre d'affaires de 9,16 milliards de dollars, contre 8,76 milliards de dollars au trimestre correspondant de l'année dernière

** Au cours des huit derniers trimestres, le chiffre d'affaires de SBUX a dépassé les prévisions de Wall Street à quatre reprises, tandis que le BPA a atteint ou dépassé ces prévisions à seulement deux reprises ** Lors de la journée des investisseurs de la société en janvier, les dirigeants ont déclaré que Starbucks cherchait à retrouver ses marges bénéficiaires d'avant la pandémie , décrivant une stratégie de croissance internationale, de nouvelles boissons et de rénovations de magasins moins coûteuses mais plus accueillantes. Cela faisait suite au rapport du premier trimestre, au cours duquel la société avait enregistré sa première croissance des ventes aux États-Unis en deux ans grâce aux efforts du directeur général Brian Niccol pour ramener l'entreprise à ses racines de café, bien que les investisseurs restaient préoccupés par la baisse des marges

** Le cours de clôture de SBUX s'établissait à 96,96 $ contre un objectif de cours médian de 101,00 $, selon LSEG, qui recense 43 avis d'analystes: 7 “achat fort”, 11 “achat”, 20 “conserver”, 4 “vendre” et 1 “vente forte”

** Depuis le début de l'année, l'action a progressé d'environ 15 % et surperforme largement l'indice S&P 500 des biens de consommation discrétionnaire .SPLRCD , qui reste stable