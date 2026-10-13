Prêt de titres : Bourse Direct étend son service aux PEA !

Bourse Direct, seul courtier français à proposer le « prêt de titres », étend désormais ce dispositif aux PEA, PEA-PME et PEA Jeunes. Ses clients peuvent ainsi bénéficier d’un potentiel de rémunération mensuelle complémentaire sur l’ensemble de leurs comptes : compte-titres ordinaire et PEA.

Déjà accessible aux détenteurs d’un compte-titres ordinaire, le « Prêt de titres » s’ouvre désormais aux comptes PEA, plebiscités par la majorité des investisseurs. Pour les investisseurs concernés, il s’agit d’une possibilité supplémentaire de percevoir un revenu de titres qu’ils détiennent déjà, sans modifier leurs habitudes d’investissement.

Un revenu mensuel potentiel sur tous les comptes, sans effort

En autorisant Bourse Direct à utiliser leurs titres dans le cadre d’opérations de prêt, les clients peuvent percevoir une rémunération complémentaire chaque mois, grâce à leur compte-titres ordinaire mais aussi désormais leur PEA, PEA-PME ou PEA Jeunes.

L’activation se fait en un clic depuis l’espace client. Le client peut également y mettre fin à tout moment. La rémunération dépend de l’offre et de la demande sur le marché du prêt de titres et n’est versée que lorsque les titres sont effectivement prêtés.

Un contrôle du portefeuille, en toute transparence

Le prêt de titres ne prive pas le client du contrôle de son portefeuille . Même lorsque certains titres sont prêtés, le client conserve la possibilité d’acheter ou de vendre ses titres, de participer aux assemblées générales et de percevoir ses dividendes, sans contrainte supplémentaire.

Bourse Direct assure par ailleurs une transparence complète sur les opérations : les clients peuvent suivre au jour le jour, depuis leur espace personnel, la quantité de titres prêtés et disposent à la fin de chaque mois d’un relevé détaillé.

Un dispositif encadré et sécurisé

Les opérations de prêt de titres sont conclues par Bourse Direct avec des contreparties de premier rang et bénéficient d’une garantie conservée auprès d’un établissement européen de renom.

« Le PEA est l’enveloppe préférée des investisseurs français, et nos clients étaient nombreux à nous demander d’y étendre le prêt de titres. C’est désormais chose faite : ils peuvent bénéficier d’un complément de rémunération potentiel de l’ensemble de leur portefeuille, dans un cadre sécurisé et en toute transparence », déclare Catherine Nini, Directeur Général de Bourse Direct .

Retrouvez nos offres exclusives sur https://www.boursedirect.fr/fr/pret-de-titres



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Avertissement : les opérations de prêt de titres génèrent un risque lié au défaut de l'emprunteur de titres. Le client reste par ailleurs exposé au risque de marché sur les titres prêtés, et la rémunération n'est pas garantie.