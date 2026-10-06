Presse / Wall Street Journal - 6 octobre

6 octobre - Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- KKR KKR.N a conclu un accord en vue d'acquérir Gen II, un gestionnaire de fonds de capital-investissement, dans le cadre d'une opération valorisant l'entreprise à environ 5 milliards de dollars, dette comprise.

- C.H. Robinson Worldwide CHRW.O a accepté d'acquérir son concurrent, le courtier en fret RXO RXO.N , pour 5,8 milliards de dollars en espèces et en actions, créant ainsi une entreprise de logistique dont la valeur d'entreprise dépasse les 25 milliards de dollars.

- Ariel Investments, actionnaire de Mattel MAT.O détenant une participation de 5,4 %, a exhorté le fabricant de jouets à engager un conseiller financier indépendant et à explorer des alternatives stratégiques, y compris une éventuelle cession.

- Les détenteurs d'obligations d'Electronic Arts ont allégué un défaut de paiement de 1,4 milliard de dollars, ce qui a exacerbé un différend visant à déterminer si le fabricant de jeux vidéo doit les rembourser avec une prime après son rachat par endettement.

- La filiale américaine de L'Oréal OREP.PA collabore avec le cabinet d'avocats Weil Gotshal et la banque d'investissement Ducera alors qu'elle étudie les options pour faire face aux engagements liés aux litiges concernant les produits à base de talc.

- Le président Donald Trump a déclaré que son super PAC financerait des publicités télévisées pro-Trump , revenant ainsi sur son projet d'utiliser les fonds des contribuables après avoir essuyé des critiques selon lesquelles cet arrangement était inapproprié et pourrait enfreindre la loi fédérale.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))