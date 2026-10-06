 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Presse / Wall Street Journal - 6 octobre
information fournie par Reuters 06/10/2026 à 06:39

Ajouter Boursorama à vos sources

6 octobre - Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- KKR KKR.N a conclu un accord en vue d'acquérir Gen II, un gestionnaire de fonds de capital-investissement, dans le cadre d'une opération valorisant l'entreprise à environ 5 milliards de dollars, dette comprise.

- C.H. Robinson Worldwide CHRW.O a accepté d'acquérir son concurrent, le courtier en fret RXO RXO.N , pour 5,8 milliards de dollars en espèces et en actions, créant ainsi une entreprise de logistique dont la valeur d'entreprise dépasse les 25 milliards de dollars.

- Ariel Investments, actionnaire de Mattel MAT.O détenant une participation de 5,4 %, a exhorté le fabricant de jouets à engager un conseiller financier indépendant et à explorer des alternatives stratégiques, y compris une éventuelle cession.

- Les détenteurs d'obligations d'Electronic Arts ont allégué un défaut de paiement de 1,4 milliard de dollars, ce qui a exacerbé un différend visant à déterminer si le fabricant de jeux vidéo doit les rembourser avec une prime après son rachat par endettement.

- La filiale américaine de L'Oréal OREP.PA collabore avec le cabinet d'avocats Weil Gotshal et la banque d'investissement Ducera alors qu'elle étudie les options pour faire face aux engagements liés aux litiges concernant les produits à base de talc.

- Le président Donald Trump a déclaré que son super PAC financerait des publicités télévisées pro-Trump , revenant ainsi sur son projet d'utiliser les fonds des contribuables après avoir essuyé des critiques selon lesquelles cet arrangement était inapproprié et pourrait enfreindre la loi fédérale.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

USA 2024
Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

C.H.ROBINSON WLD
140,6100 USD NASDAQ -10,85%
KKR & CO
89,960 USD NYSE -0,33%
L'OREAL
370,4500 EUR Euronext Paris -0,80%
MATTEL
16,0500 USD NASDAQ +5,11%
RXO
28,620 USD NYSE +22,44%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
99,63 -0,59%
HAFFNER ENERGY
0,8 +2,04%
CAC 40
7 874,67 +0,52%
SCHNEIDER ELECTRIC
269 -1,39%
2CRSI
27,68 +2,59%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank