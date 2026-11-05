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Presse / Wall Street Journal - 5 novembre
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 06:50

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- AstraZeneca AZN.L a récemment fait une offre d'environ 10 milliards de dollars pour racheter Rhythm Pharmaceuticals RYTM.O , selon des sources proches du dossier, une opération qui lui permettrait d'élargir son portefeuille de traitements contre les maladies rares.

- L'investisseur activiste Douglas Bergeron a remporté mercredi une victoire dans une bataille de procurations au sein de la société d'ameublement Ethan Allen ETD.N : selon les résultats préliminaires du vote, les investisseurs ont élu trois de ses candidats et lui ont confié le contrôle du conseil d'administration composé de cinq membres.

- Andersons ANDE.O a accepté d'acquérir le producteur d'éthanol à faible empreinte carbone Harvestone Low Carbon Partners pour 915 millions de dollars, dans le cadre d'une opération qui élargit de plus de 40 % la plateforme dédiée aux énergies renouvelables de cette entreprise agricole diversifiée.

- Israël a commandé du matériel militaire américain pour plusieurs milliards de dollars, au-delà de ce que les États-Unis se sont engagés à financer, ce qui illustre à quel point il serait difficile de supprimer progressivement le financement de Washington en faveur de ce pays.

- Le militant Joshua Wong, devenu le visage international du mouvement pro-démocratique de Hong Kong, a été condamné à 10 ans de prison pour collusion avec des entités étrangères, en vertu de la loi sur la sécurité nationale de la ville.

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