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Presse / Wall Street Journal - 17 septembre
information fournie par Reuters 17/09/2026 à 06:45
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Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- Le président américain Donald Trump a déclaré que permettre au Canada de devenir membre associé de l'Union européenne pourrait constituer un "acte hostile " et a menacé d'imposer des droits de douane supplémentaires aux pays européens.

- ExxonMobil XOM.N est sur le point de signer un accord préliminaire visant à étudier des possibilités d'investissement dans plusieurs gisements pétroliers vénézuéliens.

- OpenAI a annoncé qu'elle commencerait à publier régulièrement des rapports sur les comportements inattendus ou non autorisés de l'IA, tout en avertissant que le secteur n'a pas encore résolu les principaux défis d'alignement à mesure que les systèmes gagnent en puissance.

- Continental Resources, la société d'Harold Hamm, a signé un accord provisoire avec la société publique Petroleos de Venezuela en vue d'explorer un gisement pétrolier inexploité au Venezuela.

- Hugo Boss BOSSn.DE a nommé Michael Murray, directeur général de Frasers FRAS.L , au poste de président de son conseil de surveillance.

- Databricks prévoit d'investir plus de 350 millions de dollars à Singapour au cours des trois prochaines années, alors que l'adoption de l'IA par les entreprises s'accélère.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

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