Presse : Wall Street Journal - 15 juillet

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Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Lucid Group LCID.O a engagé AlixPartners en tant que cabinet de conseil financier pour accompagner la start-up spécialisée dans les véhicules électriques dans son redressement. - Uber Technologies UBER.N est en négociations avancées avec la société allemande de livraison de repas Delivery Hero

DHER.DE , concernant une éventuelle acquisition , suite à une approche lancée par Uber en mai qui évaluait Delivery Hero à environ 11,38 milliards de dollars. - Bill Ford, président exécutif de Ford Motor F.N , a déclaré lors d'un événement organisé par Axios à Washington que l'industrie automobile américaine devait se préparer à affronter les constructeurs automobiles chinois, très compétitifs, et s'attendre à ce qu'ils fassent un jour leur entrée sur le marché américain. - Alcoa AA.N a annoncé avoir pris une décision finale d'investissement avec les gouvernements australien, japonais et américain concernant la construction d'une usine de production de gallium sur le site de sa raffinerie d'alumine de Wagerup, en Australie-Occidentale.

- La Writers Guild of America a intenté un procès contre Paramount PSKY.O au sujet de son rachat de Warner Bros. Discovery WBD.O pour 110 milliards de dollars, arguant que cette fusion est anticoncurrentielle et entraînerait des suppressions d'emplois ainsi qu'une baisse des salaires pour les scénaristes.

- Frontier Airlines ULCC.O a annoncé qu'elle allait lancer un service Wi-Fi à bord de ses avions grâce à l'Internet par satellite Starlink de SpaceX SPCX.O et commencer à l'installer sur l'ensemble de sa flotte début 2027.

Starlink fournira également une connexion Internet aux pilotes, aux agents de bord et aux équipes de maintenance de Frontier, entre autres, ce qui améliorera les performances opérationnelles et le service client de la compagnie.