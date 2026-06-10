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Presse : Wall Street Journal - 10 juin
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 08:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux titres du Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- Les États-Unis ont lancé mardi des frappes militaires contre l'Iran en réponse à la destruction d'un hélicoptère Apache américain près du détroit d'Ormuz.

- Le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer, a déclaré que les mesures de rétorsion prises par le Canada à l'encontre des produits américains constituaient un obstacle majeur aux négociations sur un nouvel accord commercial entre les deux pays.

- Des responsables de l'administration Trump ont demandé à l'unité de test de l'intelligence artificielle du gouvernement américain de cesser de publier des rapports publics, alors que la Maison Blanche renforce son contrôle sur les modèles d'IA.

- Anthropic s'apprête à lancer un modèle d'IA de nouvelle génération de la « classe Mythos », Claude Fable 5, destiné au grand public et doté de mesures de sécurité visant à limiter les capacités potentiellement dangereuses dans des domaines tels que la cybersécurité et la recherche biologique.

- Kalshi prévoit d'exiger des participants à certains marchés de prédiction qu'ils divulguent l'identité de leur employeur, conformément aux recommandations visant à renforcer les mesures de protection contre le délit d'initié et la manipulation des marchés.

- Les électeurs de San Francisco ont rejeté la proposition D , une mesure visant à prolonger une taxe sur les entreprises dont le dirigeant gagne plus de 100 fois le salaire médian des employés locaux.

Guerre en Iran
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