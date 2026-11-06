Presse / Actualités économiques du New York Times - 6 novembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales actualités des pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- Toyota 7203.T a revu à la hausse ses prévisions de bénéfice d'exploitation annuel de 15 % suite à la forte demande américaine de véhicules hybrides, stimulée par la hausse des prix de l'essence.

- OpenAI a annoncé qu'elle signerait des accords locaux et prendrait en charge les coûts d'électricité et de modernisation du réseau pour ses futurs centres de données, après que les électeurs ont approuvé des mesures visant à freiner l'essor des infrastructures d'intelligence artificielle.

9984.T - La Chine a bloqué l'acquisition par SoftBank, d'une valeur de 5,4 milliards de dollars, de la division robotique d'ABB ABBN.S pour des raisons de sécurité nationale, faisant ainsi échouer la percée du groupe japonais dans le domaine de la robotique.

- Trump a déclaré avoir rencontré un haut responsable russe pour discuter d'un accord de paix en Ukraine pouvant impliquer l'Europe, après la visite de l'émissaire du Kremlin à la Maison Blanche.