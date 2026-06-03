Presse : actualités économiques du New York Times - 3 juin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations publiées dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- CBS News a résilié le contrat de Scott Pelley, correspondant de l'émission « 60 Minutes ».

- Le président américain Donald Trump a signé un décret qui ordonne aux départements du Trésor, de la Défense, du Commerce et de la Sécurité intérieure, ainsi qu'à d'autres responsables et agences gouvernementales, de conclure des accords avec des développeurs d'IA afin de tester leurs modèles.

- L'administration Trump est en train de démanteler un système d'observation des grands fonds marins d'une valeur de 368 millions de dollars, mis en place il y a dix ans pour surveiller les environnements côtiers, les écosystèmes marins et les courants puissants qui influencent le climat mondial.

- L'administration Trump abandonne le fonds de 1,8 milliard de dollars destiné à la « militarisation », a déclaré le procureur général par intérim des États-Unis, Todd Blanche, aux législateurs, après une rare levée de boucliers de la part des sénateurs républicains.