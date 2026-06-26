Presse : actualités économiques du New York Times - 26 juin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales actualités des pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- OpenAI semble encline à reporter son introduction en Bourse à l'année prochaine, un revirement qui souligne l'avenir incertain des géants de l'intelligence artificielle en pleine expansion.

- Le géant technologique IBM IBM.N a dévoilé jeudi les détails de sa prochaine avancée en matière de technologie de fabrication de puces, qui, selon lui, pourrait permettre de poursuivre cette innovation pendant encore 10 ans

- Apple AAPL.O a augmenté jeudi les prix de certains modèles d'ordinateurs portables et de tablettes de 200 dollars ou plus, invoquant la flambée des coûts des puces de mémoire et de stockage.

- Larry Sanger, l'un des fondateurs de Wikipédia , n'est plus autorisé à modifier les articles du site. Un vote visant à l'exclure indéfiniment de la communauté de bénévoles de Wikipédia a eu lieu quelques jours après qu'il eut soumis une proposition sur la « diversité intellectuelle ».