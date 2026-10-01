Presse / Actualités économiques du New York Times - 1er octobre

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Voici les principales actualités des pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- L'organisme de contrôle interne de la Réserve fédérale n'a trouvé aucune preuve de comportement illégal ou de faute administrative liée au projet de près de 2,5 milliards de dollars de la banque centrale visant à rénover son siège à Washington, D.C., même s'il a conclu que les travaux de rénovation avaient été mal gérés et ne faisaient pas l'objet de contraintes budgétaires suffisantes.

- La Corée du Sud s'est engagée à investir jusqu'à 200 milliards de dollars dans le secteur énergétique américain, notamment en soutenant le projet de GNL en Alaska, longtemps retardé, alors que l'administration Trump vante les engagements d'investissement étrangers à l'approche des élections de mi-mandat, malgré les interrogations quant à la viabilité du projet et à la capacité de Séoul à respecter son engagement global de 350 milliards de dollars.

- Ynon Kreiz, directeur général de Mattel MAT.O , deviendra co-directeur général aux côtés de David Ellison au sein de la société issue de la fusion entre Paramount et Warner Bros., apportant ainsi son expérience dans la transformation de marques telles que Barbie en franchises majeures du divertissement, alors que la fusion de 111 milliards de dollars touche à sa fin.

- Trump Media DJT.O a révélé que le président Trump conserverait une participation d'un peu plus de 20 % dans la société après sa fusion prévue avec l'entreprise de fusion nucléaire TAE Technologies, alors que l'opération progresse vers l'obtention de l'autorisation réglementaire et vise à associer le propriétaire de Truth Social au secteur en pleine croissance des infrastructures énergétiques basées sur l'IA.