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Presse / Actualités économiques du New York Times - 14 septembre
information fournie par Reuters 14/09/2026 à 09:02
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales actualités des pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- Le président américain Donald Trump a exhorté le président ukrainien Volodimir Zelensky à mettre fin aux frappes contre les raffineries de pétrole russes, affirmant que celles-ci contribuaient à une pénurie mondiale de diesel.

- Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il supprimerait les droits de douane sur le whisky irlandais lors de sa visite dans ce pays, ce qui constitue le dernier signe en date de son approche flexible en matière de politique commerciale mondiale.

- Le directeur général d'Anthropic, Dario Amodei, a appelé à ralentir le rythme du développement de l'intelligence artificielle, arguant que cette technologie progressait trop rapidement pour pouvoir être développée en toute sécurité.

- Le roi Charles III d'Angleterre rencontrera cette semaine en Écosse des dirigeants de grandes entreprises spécialisées dans l'IA ainsi que des responsables gouvernementaux afin de discuter du développement et du déploiement sûrs de l'intelligence artificielle.

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