Présidentielle: Philippe devant Attal, percée de Mélenchon, selon un sondage

Edouard Philippe, maire du Havre et président du parti Horizons, le 11 avril 2026 à Paris ( AFP / Ian LANGSDON )

Edouard Philippe ferait un meilleur score que son rival Gabriel Attal si les deux étaient candidats à la présidentielle, mais la présence des deux hommes sur la ligne de départ permettrait à l'Insoumis Jean-Luc Mélenchon de se qualifier pour le second tour, selon un sondage Toluna Harris Interactive publié vendredi.

Et, d'après cette enquête pour M6/RTL, si le second tour avait lieu aujourd'hui, les sondés éliraient tous facilement un candidat RN, Marine Le Pen ou Jordan Bardella. Le parti à la flamme réunirait 68% des voix contre Jean-Luc Mélenchon, 57% contre Gabriel Attal et 54% contre Edouard Philippe.

Le secrétaire général de Renaissance et candidat à la présidentielle de 2027, Gabriel Attal, visite le viaduc de Millau, le 22 mai 2026 dans l'Aveyron ( AFP / Ed JONES )

Pour le premier tour, ce sondage teste cinq configurations possibles: avec Gabriel Attal ou Edouard Philippe pour le camp macroniste et avec Marine Le Pen ou Jordan Bardella pour le Rassemblement national. La dernière teste les deux anciens Premiers ministres d'Emmanuel Macron, avec un candidat RN quel qu'il soit.

Dans ce dernier cas de figure, Edouard Philippe réunirait 13% des voix au premier tour en faisant mieux que Gabriel Attal (9%). Mais cette division des voix au centre et à droite permettrait à Jean-Luc Mélenchon de se qualifier au second tour avec (14%) des voix.

Dans l'hypothèse où Gabriel Attal serait le candidat du "socle commun", il réunirait 14 ou 15% des voix. Au coude-à-coude avec l'expérimenté leader Insoumis (15%) qui pourrait même se qualifier pour le second tour.

Si Edouard Philippe était candidat, le maire du Havre ferait mieux que Jean-Luc Mélenchon (17 et 19% contre 15 et 14%).

Jean-Luc Mélenchon, chef de file de LFI, le 7 mai 2026 à Marseille ( AFP / MIGUEL MEDINA )

Jean-Luc Mélenchon confirme sa percée observée dans un autre sondage en début de semaine, lui qui était donné entre 12 et 13% au début du mois par Toluna Harris Interactive.

Dans tous les cas, c'est le RN qui arrive largement en tête au premier tour (entre 31 et 34%).

Raphaël Glucksmann est sondé entre 10 et 11%, Bruno Retailleau entre 8 et 11%, et Eric Zemmour à 5 ou 6%.

En dessous du seuil des 5%, Fabien Roussel obtient 3 ou 4% selon les scénarios, Marine Tondelier 3% dans tous les cas de figure, de même que Nicolas Dupont-Aignan à 2% et Nathalie Arthaud à 1%.

L'enquête Toluna Harris Interactive a été réalisée en ligne du 25 au 27 mai, sur un échantillon de 1.744 personnes inscrites sur les listes électorales, selon la méthode des quotas. La marge d'erreur est située entre 1 et 2,3%. Les sondages n'ont pas de valeur prédictive.