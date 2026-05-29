JO 2030-Les sports de glace devraient être regroupés à Lyon

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Les sports de glace des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030 dans les Alpes françaises devraient être regroupés dans la métropole de Lyon après la décision du maire de Nice, Éric Ciotti, de ne pas accueillir le hockey sur glace à l'Allianz Riviera, a annoncé vendredi le comité d'organisation (Cojop).
Dans le dossier de candidature, les tournois masculin et féminin de hockey sur glace devaient se dérouler à l'Allianz Riviera, le stade du club de football de l'OGC Nice. Mais Éric Ciotti, élu en mars dernier, a refusé d'utiliser l'enceinte et d'obliger l'OGC Nice à devoir jouer ailleurs pendant une longue période.
Le Cojop dit avoir mené "un examen approfondi des différents scénarios évoqués avec la nouvelle municipalité de Nice". "Les solutions alternatives recherchées à Nice se sont révélées insatisfaisantes", a-t-il déclaré vendredi dans un communiqué, ajoutant que le Comité international olympique (CIO) et les fédérations internationales veulent "maintenir un pôle glace unifié".
"Un travail méthodique a été mené afin d’examiner toutes les propositions à même de préserver l’ambition du projet, sa qualité sportive, organisationnelle et budgétaire", poursuit le Cojop.
"À l’issue de ce travail et des échanges conduits ce jour, le regroupement de l’ensemble des épreuves de glace dans la métropole de Lyon apparaît aujourd’hui comme la solution à même de répondre à cette situation. Elle nécessite toutefois une poursuite rapide des analyses techniques et budgétaires de cette évolution."
Comme prévu initialement, ce regroupement ne concerne pas les épreuves de patinage de vitesse, qui se dérouleront à l'étranger, la France ne disposant pas d'un anneau de vitesse. Le Cojop a annoncé ce mois-ci être entré en discussions exclusives avec le site de Thialf, aux Pays-Bas.
(Rédigé par Vincent Daheron)
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