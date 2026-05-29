JO 2030-Les sports de glace devraient être regroupés à Lyon

Jeux olympiques d'hiver de Milano Cortina 2026 - Avant-premières

Les sports de ‌glace des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030 dans les Alpes françaises devraient ​être regroupés dans la métropole de Lyon après la décision du maire de Nice, Éric Ciotti, de ne pas accueillir le hockey sur glace ​à l'Allianz Riviera, a annoncé vendredi le comité d'organisation (Cojop).

Dans le dossier de candidature, les tournois ​masculin et féminin de hockey ⁠sur glace devaient se dérouler à l'Allianz Riviera, le stade du ‌club de football de l'OGC Nice. Mais Éric Ciotti, élu en mars dernier, a refusé d'utiliser l'enceinte et d'obliger ​l'OGC Nice à devoir ‌jouer ailleurs pendant une longue période.

Le Cojop dit ⁠avoir mené "un examen approfondi des différents scénarios évoqués avec la nouvelle municipalité de Nice". "Les solutions alternatives recherchées à Nice se sont révélées insatisfaisantes", ⁠a-t-il déclaré ‌vendredi dans un communiqué, ajoutant que le Comité international olympique (CIO) ⁠et les fédérations internationales veulent "maintenir un pôle glace unifié".

"Un travail ‌méthodique a été mené afin d’examiner toutes les propositions ⁠à même de préserver l’ambition du projet, sa qualité ⁠sportive, organisationnelle et ‌budgétaire", poursuit le Cojop.

"À l’issue de ce travail et des échanges ​conduits ce jour, le regroupement de ‌l’ensemble des épreuves de glace dans la métropole de Lyon apparaît aujourd’hui comme la ​solution à même de répondre à cette situation. Elle nécessite toutefois une poursuite rapide des analyses techniques et budgétaires de ⁠cette évolution."

Comme prévu initialement, ce regroupement ne concerne pas les épreuves de patinage de vitesse, qui se dérouleront à l'étranger, la France ne disposant pas d'un anneau de vitesse. Le Cojop a annoncé ce mois-ci être entré en discussions exclusives avec le site de Thialf, aux ​Pays-Bas.

(Rédigé par Vincent Daheron)