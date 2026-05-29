Patrick Bruel annule ses concerts jusqu'en septembre

Patrick Bruel à Paris le 17 octobre 2025 ( AFP / Alain JOCARD )

Patrick Bruel, visé par des enquêtes pour viols, a annoncé vendredi l'annulation de ses concerts jusqu'en septembre, incluant Paris puis des festivals, pour ne pas "troubler la sérénité de ces manifestations", a indiqué sa société de production.

"Plusieurs organisateurs de festivals ont rapporté subir des pressions et être empêchés dans l'organisation sereine de leurs événements. Nous ne souhaitons en aucun cas exposer ni les organisateurs, ni le public, à un climat de tension", a écrit dans un communiqué 14 Productions, société gérée par Patrick Bruel.

Ses trois concerts prévus du 16 au 18 juin au Cirque d'hiver à Paris sont aussi annulés. Les dates ultérieures de la tournée, en octobre et novembre, sont elles maintenues à ce stade, selon son équipe, qui dans un premier temps n'avait évoqué que les dates dans "les festivals de l'été"

Concernant les festivals, une douzaine de concerts sont concernés par ces annulations: un en Suisse, un en Belgique et les autres en France, selon les dates répertoriées sur le site officiel de l'artiste.

Les organisateurs helvètes d'un festival à Fribourg l'avaient déjà écarté de leur évènement mardi, expliquant "reporter" son concert jusqu'à nouvel ordre, "afin de laisser à la justice le temps d'établir les faits".

Présumé innocent, Patrick Bruel est visé par au moins quatre enquêtes pour viols en France et une enquête judiciaire pour agression sexuelle en Belgique. Il conteste l'ensemble des faits qui lui sont reprochés.

"Nous rappelons que Patrick Bruel est libre d’exercer son métier. Le public est libre de se rendre ou non à ses concerts", a souligné 14 Productions.

Ces annulations sont justifiées par la volonté de ne pas "troubler la sérénité de ces manifestations ni de leurs bénévoles, et nous souhaitons que le public puisse pleinement profiter de ces événements", a ajouté la structure, créée et pilotée par le chanteur lui-même.

Patrick Bruel, dans la tourmente judiciaire et médiatique depuis la multiplication de plaintes de femmes pour violences sexuelles, avait aussi annoncé plus tôt dans la journée se mettre en retrait des prochains spectacles caritatifs des Enfoirés, dont il est l'un des piliers depuis 1993.