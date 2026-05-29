 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Patrick Bruel annule ses concerts jusqu'en septembre
information fournie par AFP 29/05/2026 à 20:11

Patrick Bruel à Paris le 17 octobre 2025 ( AFP / Alain JOCARD )

Patrick Bruel à Paris le 17 octobre 2025 ( AFP / Alain JOCARD )

Patrick Bruel, visé par des enquêtes pour viols, a annoncé vendredi l'annulation de ses concerts jusqu'en septembre, incluant Paris puis des festivals, pour ne pas "troubler la sérénité de ces manifestations", a indiqué sa société de production.

"Plusieurs organisateurs de festivals ont rapporté subir des pressions et être empêchés dans l'organisation sereine de leurs événements. Nous ne souhaitons en aucun cas exposer ni les organisateurs, ni le public, à un climat de tension", a écrit dans un communiqué 14 Productions, société gérée par Patrick Bruel.

Ses trois concerts prévus du 16 au 18 juin au Cirque d'hiver à Paris sont aussi annulés. Les dates ultérieures de la tournée, en octobre et novembre, sont elles maintenues à ce stade, selon son équipe, qui dans un premier temps n'avait évoqué que les dates dans "les festivals de l'été"

Concernant les festivals, une douzaine de concerts sont concernés par ces annulations: un en Suisse, un en Belgique et les autres en France, selon les dates répertoriées sur le site officiel de l'artiste.

Les organisateurs helvètes d'un festival à Fribourg l'avaient déjà écarté de leur évènement mardi, expliquant "reporter" son concert jusqu'à nouvel ordre, "afin de laisser à la justice le temps d'établir les faits".

Présumé innocent, Patrick Bruel est visé par au moins quatre enquêtes pour viols en France et une enquête judiciaire pour agression sexuelle en Belgique. Il conteste l'ensemble des faits qui lui sont reprochés.

"Nous rappelons que Patrick Bruel est libre d’exercer son métier. Le public est libre de se rendre ou non à ses concerts", a souligné 14 Productions.

Ces annulations sont justifiées par la volonté de ne pas "troubler la sérénité de ces manifestations ni de leurs bénévoles, et nous souhaitons que le public puisse pleinement profiter de ces événements", a ajouté la structure, créée et pilotée par le chanteur lui-même.

Patrick Bruel, dans la tourmente judiciaire et médiatique depuis la multiplication de plaintes de femmes pour violences sexuelles, avait aussi annoncé plus tôt dans la journée se mettre en retrait des prochains spectacles caritatifs des Enfoirés, dont il est l'un des piliers depuis 1993.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Novak Djokovic salue le Brésilien Joao Fonseca, tombeur du Serbe à Roland-Garros, le 29 mai 2026 ( AFP / Dimitar DILKOFF )
    Roland-Garros: Djokovic prend la porte dès le 3e tour, encore un favori au tapis
    information fournie par AFP 29.05.2026 23:24 

    La star Novak Djokovic a été éliminé dès le 3e tour de Roland-Garros vendredi par le jeune Joao Fonseca, 19 ans, au lendemain de la chute du N.1 mondial Jannik Sinner, sous une chaleur fatale aux favoris. L'homme aux 24 titres du Grand Chelem, 39 ans, a mené deux ... Lire la suite

  • Ligue 1 - Barrage de relégation - Match retour - OGC Nice - AS Saint-Etienne
    Football-L'OGC Nice bat Saint-Étienne et se maintient en Ligue 1
    information fournie par Reuters 29.05.2026 23:10 

    ‌L'OGC Nice a obtenu vendredi son ​maintien en Ligue 1 grâce à sa victoire à domicile contre l'AS ​Saint-Étienne lors du barrage retour (4-1), trois jours ​après son match ⁠nul à l'aller (0-0). Une semaine après sa ‌défaite en finale de Coupe de France contre le ... Lire la suite

  • UEFA Women's Champions League - Finale - FC Barcelona v OL Lyonnes
    Football-L'OL Lyonnes, large vainqueur du Paris FC, décroche un 19e titre de champion de France
    information fournie par Reuters 29.05.2026 23:05 

    ‌L'OL Lyonnes a remporté vendredi ​un 19e titre de champion de France, le cinquième consécutif, grâce à ​sa large victoire contre le Paris ​FC (5-0) au Groupama ⁠Stadium en finale de la Première ‌Ligue féminine. Six jours après leur net revers en finale ​de ‌la ... Lire la suite

  • L'agence de notation américaine S&P n'a pas modifié la note de la dette française, évaluée à A+ - dette de qualité "moyenne supérieure" ( AFP / Lionel BONAVENTURE )
    Dette de la France: S&P laisse la note inchangée
    information fournie par AFP 29.05.2026 23:04 

    L'agence de notation américaine S&P n'a pas modifié vendredi la note de la dette française, évaluée à A+ - dette de qualité "moyenne supérieure" - avec perspective stable. L'agence n'a publié aucun commentaire, laissant sa notation telle quelle. Roland Lescure, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank