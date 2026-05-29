L'illustration montre le logo d'Universal Music Group

‌Le conseil d'administration d'Universal ​Music Group a rejeté vendredi une offre de ​fusion non sollicitée de ​Pershing Square, le ⁠fonds du milliardaire ‌américain Bill Ackman, via son véhicule d'acquisition ​SPARC ‌Holdings.

Présentée le 7 ⁠avril, la proposition en numéraire et en actions ⁠valorisait ‌le géant de l'industrie ⁠musicale à ‌environ 30,4 euros ⁠par action pour un ⁠total d'environ ‌55,75 milliards d'euros, selon ​les ‌calculs de Reuters.

Universal a estimé que ​cette offre "sous-évalue fondamentalement et matériellement ⁠UMG et ne permettra pas de création de valeur supérieure".

(Juby Babu, Jean-Stéphane Brosse pour la version ​française)