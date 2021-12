Présentation au « Lancet Summit » sur le nouvel anticorps anti-HERV-K de GeNeuro pour la sclérose latérale amyotrophique

Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : geneuro@newcap.eu



▪ Présentation du Dr. Hervé Perron, Directeur Scientifique de Geneuro au « The Lancet Summit : Presymptomatic Prevention and Treatment of Neurodegenerative Diseases » des résultats supplémentaires du programme de recherche préclinique conjoint NINDS/GeNeuro sur la sclérose latérale amyotrophique (SLA)



▪ Des résultats confirmant l'efficacité du nouvel anticorps monoclonal anti-HERV-K de GeNeuro contre la neurotoxicité médiée par HERV-K-ENV