Prenetics s'effondre après avoir lancé une offre d'actions et de bons de souscription d'actions

27 octobre -

** Les actions de la société de sciences de la santé Prenetics Global PRE.O ont baissé de 15,1 % en avant-marché à 14,23 $, alors qu'elle cherche à lever des fonds

** PRE, société basée à Hong Kong, a lancé vendredi une offre d'actions, de bons de souscription préfinancés et de bons de souscription ordinaires sur le site (). Le montant de l'opération n'a pas été divulgué

** PRE prévoit d'allouer le produit de l'offre à l'expansion mondiale de son supplément nutritionnel, IM8, et d'acheter plus de bitcoin s BTC=

** En février, la société a annoncé un partenariat pour les tests génétiques sur () avec Humanity Protocol,

** La société a environ 14 millions d'actions en circulation, selon le prospectus (), ce qui lui donne une capitalisation boursière d'environ 235 millions de dollars jusqu'à vendredi

** Jusqu'à la clôture du vendredi, les actions de PRE ont à peu près doublé au cours des trois derniers mois. L'action a terminé l'année 2024 à 5,80 $

** PRE a fait ses débuts en 2022 après la fusion avec Artisan Acquisition Corp, qui était soutenue par le magnat de Hong Kong Adrian Cheng ()

