Près de 900 comptes liés au régime nazi découverts chez Credit Suisse, selon un parlementaire US

Siège de la banque Credit Suisse à Zurich

Une enquête du Sénat américain a permis d'identifier 890 comptes détenus par Credit Suisse présentant des liens ‍potentiels avec le régime nazi, a déclaré mardi le sénateur américain Chuck Grassley.

La commission judiciaire du Sénat américain mène des investigations pour déterminer le rôle ‌des banques dans l'organisation de l'Holocauste par le régime nazi d'Adolf Hitler.

Une audience se tient dans la journée, au cours de laquelle ​UBS, qui a racheté Credit Suisse en 2023, doit témoigner.

Dans une ⁠publication transmise à l'avance du témoignage de la banque, UBS rappelle avoir conclu en 1999, tout comme Credit Suisse, un ⁠accord pour mettre un ‍terme aux réclamations concernant d'éventuels liens avec le régime ⁠nazi, et qualifie l'enquête du Sénat américain d'initiative volontaire.

Dans le cadre de l'enquête, le sénateur Chuck Grassley a indiqué mardi aux journalistes avoir reçu deux ​rapports et une actualisation sur l'état d'avancement des investigations, menées par l'ancien procureur Neil Barofsky.

Parmi les 890 comptes identifiés, figurent des comptes jusqu'alors inconnus ⁠appartenant au ministère allemand des Affaires étrangères, à une entreprise ​allemande de fabrication d'armes et à la Croix-Rouge allemande, a ​précisé celui qui ​préside la commission et suit l'enquête sur Credit Suisse depuis des années.

L'enquête ​a permis de prouver que les ⁠relations bancaires de Credit Suisse avec l'organisation nazie SS étaient plus étendues qu'on ne le pensait auparavant, a ajouté le sénateur. Elle a aussi montré des éléments à l'appui d'un schéma ayant été mis en place pour aider ‌les nazis à fuir vers l'Argentine à la fin de la Seconde guerre mondiale.

Selon les assistants de la commission judiciaire du Sénat, l'enquête devrait s'achever au début de l'été. Le rapport final est attendu pour la fin de l'année.

(Rédigé par Oliver Hirt et Ariane Luthi ; version française Blandine Hénault ; ‌édité par Augustin Turpin)