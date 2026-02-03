Crises sanitaires : l'OMS demande 1 milliard de dollars pour 2026

( AFP / FABRICE COFFRINI )

"Nous sommes profondément inquiets face à l'ampleur des besoins", a déclaré Chikwe Ihekweazu, directeur exécutif du Programme de gestion des urgences sanitaires de l'OMS, ce mardi 3 février.

Un milliard de dollars. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a lancé ce mardi 3 février un appel aux contributions pour soutenir les services de santé essentiels dans les pays qui subissent les situations d’urgence les plus graves en 2026. "Ces fonds soutiendront une réponse sanitaire dans 36 zones d’urgence, notamment à Gaza et au Moyen-Orient, au Soudan, en Ukraine, en République démocratique du Congo, en Haïti et en Birmanie", a déclaré devant la presse à Genève Chikwe Ihekweazu, directeur exécutif du Programme de gestion des urgences sanitaires de l'OMS. "Nous sommes profondément inquiets face à l'ampleur des besoins et à la manière dont nous pourrons y répondre", a-t-il ajouté.

L'an dernier, l'OMS avait demandé 1,5 milliard de dollars, mais n'avait finalement reçu que 900 millions de dollars. "C'est l'une des raisons pour lesquelles, cette année, nous avons légèrement révisé notre demande à la baisse afin de la caler davantage sur les moyens réellement disponibles, compte tenu de la situation mondiale et des contraintes auxquelles sont confrontés de nombreux pays", a expliqué Chikwe Ihekweazu. L'an dernier, l'OMS a répondu à 50 urgences sanitaires dans 82 pays, ce qui a permis d'aider plus de 30 millions de personnes avec des services essentiels.

"Nous avons soutenu plus de 8.000 établissements de santé et déployé plus de 1.400 cliniques mobiles fournissant des soins", a-t-il détaillé. Et "nous avons coordonné le travail de 1.500 partenaires dans des contextes humanitaires et le déploiement de plus de 100 équipes médicales d'urgence internationales, qui ont effectué 1,8 million de consultations médicales dans plus de 20 pays", a-t-il dit. En outre, a-t-il relevé, "pour chaque urgence à laquelle nous avons répondu, beaucoup d’autres ont été évitées : l'an dernier, l'OMS a détecté et traité plus de 450 menaces de santé publique grâce à la surveillance des maladies en temps réel, 24 h/24 et 7 j/7, que nous menons pour maintenir le monde en sécurité".

Selon l'OMS, quelque 250 millions de personnes vivent dans des situations de crises humanitaires qui les privent notamment d'accès aux soins. Chikwe Ihekweazu a souligné que 2025 avait été une année "exceptionnellement difficile" : "les coupes dans le financement mondial ont contraint 6.700 établissements de santé, dans 22 contextes humanitaires, à fermer ou à réduire leurs services, privant 53 millions de personnes d'accès aux soins".

Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a reconnu lundi que l'année écoulée "a été indéniablement l'une des plus difficiles de l'histoire de l'organisation", suite à l'annonce du retrait des Etats-Unis et aux coupes drastiques dans l'aide extérieure américaine. Plusieurs autres pays ont aussi réduit leur soutien à l'aide internationale. Le Conseil exécutif de l'OMS doit examiner cette semaine la notification de retrait des Etats-Unis, qui selon l'OMS "soulève des questions". Les Etats-Unis sont en effet censés être à jour de leurs versements à l'organisation s'il veulent la quitter. Or ils lui doivent environ 260 millions de dollars (220 millions d'euros).