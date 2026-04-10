Premières discussions entre le Liban et Israël mardi à Washington

(Actualisé avec précisions)

Le liban et Israël sont convenus d'une première rencontre mardi au siège du département d'Etat américain à Washington, a déclaré vendredi la présidence libanaise.

Dans un communiqué, celle-ci a indiqué qu'un premier contact avait été établi entre les deux pays via un appel téléphonique entre leurs ambassadeurs à Washington, avec la participation de l'ambassadeur des Etats-Unis au Liban.

Cet entretien s'inscrit dans le cadre d'efforts diplomatiques visant à parvenir à un cessez-le-feu et à lancer des négociations, a ajouté la présidence libanaise.

Après la reprise des affrontements le 2 mars dernier entre Israël et le Hezbollah, le président libanais Joseph Aoun a proposé le mois dernier des discussions directes historiques entre son pays et Israël, qui n'ont pas de relations diplomatiques et sont techniquement en état de guerre depuis la création de l'Etat hébreu en 1948.

Israël n'avait pas donné suite jusqu'à ce que le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, se déclare disposé jeudi à ouvrir ce dialogue direct avec Beyrouth, à la suite d'intenses bombardements israéliens sur le Liban mercredi, qui ont fait plus de 350 morts selon le ministère de la Santé libanais.

Alors que l'Iran menaçait de rompre le cessez-le-feu annoncé avec les Etats-Unis en raison de ces frappes, le président américain Donald Trump a demandé à Benjamin Netanyahu, lors d'un entretien téléphonique jeudi, de modérer les attaques contre le Hezbollah, a déclaré une source informée. Le Premier ministre israélien a par la suite annoncé accepter de discuter avec Beyrouth.

Les discussions à Washington seront menées par l'ambassadeur d'Israël dans la capitale américaine, Yechiel Leiter, et son homologue libanaise, Nada Hamadeh Moawad.

Benjamin Netanyahu a parallèlement demandé à l'un de ses proches conseillers, Ron Dermer, ancien ministre des Affaires stratégiques, de conduire les négociations avec le Liban. Une source proche du dossier a précisé que Ron Dermer pourrait participer à des négociations dans un deuxième temps mais ne serait pas à Washington la semaine prochaine.

Le Liban a désigné Simon Karam, ancien ambassadeur du Liban aux Etats-Unis, pour diriger la délégation libanaise mais ce dernier ne sera pas non plus présent à Washington.

Benjamin Netanyahu a fixé deux objectifs aux négociations : désarmer le Hezbollah et parvenir à un accord de paix entre Israël et le Liban.

Un haut responsable libanais a déclaré que le Liban réclamait un cessez-le-feu comme condition préalable à de plus amples négociations.

L'ambassadeur d'Israël aux Etats-Unis a déclaré vendredi qu'Israël avait refusé de discuter d'un cessez-le-feu avec le Hezbollah, tout en convenant d'ouvrir mardi des négociations de paix avec le Liban.

Le gouvernement de Beyrouth a entrepris de désarmer le Hezbollah et interdit toute activité militaire au parti-milice chiite le mois dernier après la décision du groupe armé de rouvrir les hostilités avec Israël en soutien du régime iranien visé par les bombardements israélo-américains.

Mais le Hezbollah, appuyé par une importante partie de la communauté chiite, refuse d'obtempérer et poursuit ses tirs de roquettes contre l'Etat hébreu.

(Rédigé par Enas Alashray, Rami Ayyub et Maya Gebeily; Jean-Stéphane Brosse et Camille Raynaud pour la version française)