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Premier Investments recule alors que les courtiers font part de leurs inquiétudes concernant ses résultats
information fournie par Reuters 25/09/2026 à 07:00
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 septembre - ** Le titre de Premier Investments PMV.AX recule jusqu'à 3% à 11,59 dollars australiens

** Jeudi, le distributeur a publié un EBIT pour l'exercice 2026, conforme à ses prévisions

** Morningstar (abaisse son objectif de cours de 3% à 15,5 dollars australiens) indique que l'EBIT sous-jacent de l'activité de vente au détail pour l'exercice 2026 a reculé de 10% sur fond de baisse de 2% du chiffre d'affaires

** UBS ("Acheter", 16,5 AUD) a indiqué que le résultat net après impôts (NPAT) de l'exercice fiscal était inférieur aux attentes, pénalisé par un taux d'imposition effectif élevé de 47% au second semestre

** Révision à la baisse des prévisionsd'EBIT sous-jacent pour les exercices 27 et 28 de 1,3% et 1,7% respectivement, en raison d'une baisse attendue du chiffre d'affaires

** Citi ("Neutre", 13,3 dollars australiens) s'attend à ce que les marges brutes restent stables au cours de l'exercice 2027, les avantages liés au coût des marchandises résultant d'évolutions favorables des mouvements de devises étant compensés par des remises accordées aux consommateurs confrontés à la hausse des taux d'intérêt et des prix du carburant

** Depuis le début de l'année, le titre PMV a baissé d'environ 15%

(1 $ = 1,4259 dollars australiens)

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