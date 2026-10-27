Premier contrat en Belgique portant sur la construction d’une unité de
stockage de 170 MW / 340 MWh, sous forme de Groupement Momentané
d’Entreprises avec Eiffage Energie Systèmes
Quimper, le 27 octobre 2026 à 17h45 – Entech (FR0014004362 – ALESE), société de technologie spécialisée
dans le stockage et le pilotage intelligent des EnR, annonce la signature d’un contrat portant sur la construction
d’une unité de stockage de 170 MW / 340 MWh, sous forme de Groupement Momentané d’Entreprises avec
Eiffage Energie Systèmes. Cette forme de coopération sera désormais privilégiée par les deux acteurs qui
décident de mettre fin à la coentreprise créée en 2024 une fois les projets en cours de réalisation livrés.
Objectif atteint pour la coentreprise
Plusieurs contrats d’envergure ont été remportés par la coentreprise au cours de ces deux dernières années,
donnant l’occasion aux équipes d’Eiffage Énergie Systèmes et d’Entech de mettre en commun leurs compétences,
et contribuant ainsi à l’activité et aux résultats des deux partenaires selon les modalités prévues (40% Entech /
60% Eiffage Énergie Systèmes).
Ces modalités n’étant plus adaptées, Entech et Eiffage Énergie Systèmes ont décidé d’un commun accord de
mettre fin à cette coentreprise au profit d’une coopération au cas par cas. Cette décision ne remet pas en cause
les objectifs d’Entech à court et moyen termes dans le cadre de sa feuille de route 2029.
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