Premier chantier en béton 0% clinker pour Hoffmann Green aux Etats-Unis

Hoffmann Green Cement Technologies annonce la réalisation de son premier chantier aux Etats-Unis en béton Hoffmann Green 0% clinker, une étape stratégique dans le déploiement de ses technologies sur le marché américain.

Ce premier chantier américain a été mené pour Marquis INC, groupe industriel américain spécialisé dans les solutions bas carbone dans les secteurs de l'énergie, des biocarburants, de l'agriculture et des infrastructures. Cette entreprise familiale produit plus de 1,5 milliard de litres d'éthanol par an.

Le chantier réalisé est une plateforme industrielle implantée dans l'Illinois, à proximité des frontières avec l'Indiana et le Missouri. Cette réalisation constitue une première référence concrète aux Etats-Unis et démontre la capacité de la société à mettre en oeuvre ses technologies dans un environnement industriel local.

Forte de cette première référence, Hoffmann Green poursuit ses démarches d'homologation et de qualification auprès des organismes compétents. Elle poursuit notamment ses travaux en vue de l'obtention de l'AC 529, qui lui permettra d'adresser toutes les applications de construction en béton sur le marché américain.